El risc de rebrot es torna a disparar i augmenten els ingressos crítics

En un context de segona onada de la pandèmia de covid-19 on ja ens trobem i amb la nova bateria de restriccions endegades pel Govern català, la majoria dels indicadors epidemiològics utilitzats pels experts segueixen en xifres vermelles.

Un dels indicadors que més preocupen és el del risc de rebrot, que indica les possibilitats de contagi a curt termini per cada 100.000 habitants. I després d'uns dies d'estabilitat, ahir el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona va tornar a disparar-se per sobre dels mil punts, concretament als 1.019. De fet, Palafrugell s'ha tornat a situar com el segon municipi català amb el risc més elevat, amb un índex de 2.217 punts, només per darrere d'Amposta (2.274). Per tal de controlar la transmissió del virus, per ara descontrolat, la localitat baix empordanesa va iniciar ahir un cribratge massiu que preveu arribar a 2.000 en nombre de PCR durant dos dies. En canvi, el segon indicador que proporciona Salut per controlar l'evolució de la pandèmia, la taxa de reproducció, va baixar lleugerament, situant-se en 1,31. Això indica que cada infectat contagia al seu torn a més d'una persona. Les últimes dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut van notificar 562 nous contagis i vuit defuncions, amb un nombre total de casos de 24.609 i 924 morts per culpa del virus.



Noves mesures als hospitals

La situació epidemiològica a Girona segueix essent complicada sobretot per l'augment diari d'ingressos als hospitals de la regió. I és que l'últim balanç xifra en 256 les persones hospitalitzades a Girona, vuit més que dijous. En pocs dies s'ha disparat la pressió als hospitals, i per això alguns centres ja han anunciat mesures per alliberar espais que puguin ocupar malalts de covid-19. Els casos més greus van pujar amb dos nous ingressos, i ja n'hi ha 55 a les UCIs gironines.

Un dels principals problemes és la mancança de facultatius per culpa de les baixes per covid o per ser contacte estret. Tal com va explicar ahir la directora de l'hospital Trueta de Girona, Glòria Padura, a TV3, 91 treballadors estan de baixa, 27 per covid-19 i la resta estan aïllats per haver estat en contacte amb un positiu. A més, Padura va explicar que el 65% dels llits d'UCI estan ocupats per malalts de covid.

En el cas de la Fundació Hospital d'Olot, ahir va comunicar que ja ha habilitat tota la unitat 3 d'hospitalització, amb 32 llits, per a atendre únicament pacients amb covid-19. També s'han suspès totes les cirurgies amb ingrés que són ajornables i es mantenen les que no requereixen l'estada del pacient en el centre. En canvi, mantindrà les intervencions oncològiques i garanteix les urgents.

El centre gironí ha doblat la guàrdia dels professionals de medicina interna per donar resposta a l'augment de pacients amb Covid-19 i manté equipada i preparada la zona de semicrítics per atendre pacients més complexos i a l'espera d'una derivació a l'hospital de referència. Pel que fa a les visites de consultes externes, algunes comencen a fer-se de manera telemàtica i als usuaris afectats per aquests canvis, que seran una minoria, els cridaran per informar-los.

L'hospital té 25 pacients amb covid ingressats, 4 professionals amb resultat positiu i 7 aïllats que estan fent la quarantena de 10 dies per ser contactes estrets. Durant el mes d'octubre hi ha hagut sis defuncions.

Pel que fa a l'hospital de Figueres, s'ha habilitat un nou espai de preingrés amb deu llits per a pacients amb covid-19. Es tracta d'una unitat de pas, ubicada a la zona d'extraccions, per facilitar l'organització dels serveis més afectats davant de l'increment de casos. En aquests moments, l'hospital té 50 ingressats per covid, sis dels quals a semicrítics.