L'aeroport de Girona entra en hibernació

Cinc mesos sense vols comercials. L'aeroport de Girona-Costa Brava no té programat cap vol regular fins la darrera setmana de març, quan està previst que tornin les connexions de Ryanair. Això ha fet que la terminal es buidi i que els treballadors i empreses que en depenen s'hagin vist greument perjudicats.

Recordin que és obligatori l'ús de la mascareta i que cal respectar la distància de seguretat». L'avís de megafonia, que ressona en una terminal buida, sembla una ironia. El passat 24 d'octubre es va enlairar de l'aeroport de Girona el darrer avió comercial de la temporada, i ja no n'hi ha cap més de programat fins a finals de març, després que Ryanair hagi decidit no volar aquest hivern des de la terminal de Vilobí d'Onyar. L'aeroport s'enfronta, doncs, a un hivern molt cru, sense presència de cap companyia i amb tots els establiments tancats. Fins i tot Aena ha regulat llums i portes per tal de propiciar l'estalvi energètic. Durant els propers mesos, les instal·lacions només s'utilitzaran per a avions privats i de mercaderies. La previsió és que Ryanair torni a volar des de Girona a partir de la última setmana de març, tot i que, a hores d'ara, té molts pocs vols programats per la primavera: Pisa, Düsseldorf, Poznan, Wroclaw, Londres Southern i Bournemouth.

A hores d'ara, a l'aeroport només hi ha els treballadors mínims per a mantenir-lo en funcionament: personal administratiu, informàtic, de manteniment, controladors, Bombers, cossos de seguretat- Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com seguretat privada-, treballadors per ajudar les persones amb mobilitat reduïda en cas que es desviï algun vol i el responsable del taulell d'informació, Talant Zotaj, que admet que aquest estiu «ha estat pitjor que una temporada d'hivern». «Hem notat un canvi molt gran. Normalment, durant la temporda d'hivern hi havia dos o tres vols al dia però que anaven plens. En canvi, aquest estiu, encara que hi ha hagut més vols, molts d'ells arribaven amb només trenta persones o menys», explica. A això s'hi suma el fet que la russa Pobeda Airlines no ha operat les seves connexions amb Moscú a causa de les restriccions, igual que la britànica Jet 2. Zotaj ja va patir tres mesos d'ERTO a la primavera, quan es va decretar el primer estat d'alarma, i ara està a l'expectativa del que pugui succeir, tot i que de moment continuarà treballant.



Taxistes «a la ruïna»

Ho fa, però, en una terminal absolutament buida. Les companyies aèries i pràcticament totes les de lloguer de cotxes tenen les persianes abaixades, igual que el bar i les botigues. Només hi ha un autobús que connecta dos cops al dia amb Barcelona, i els taxistes veuen com cada cop hi ha menys feina. Tot i que habitualment hi ha 21 taxis que presten servei a l'aeorport -que es reforcen amb setze més durant la temporda d'estiu-, dilluns passat només n'hi havia un, el d'en Joan, que va explicar que pràcticament només hi va «per si de cas», per si algun viatger queda penjat o s'equivoca. «Hem passat un estiu molt dolent, i aquest hivern anirem a pitjor. Ja vam passar de fer deu viatges diaris a fer-ne només un o dos, i ara hem baixat a zero», explica. Segons assenyala, la situació va anar empitjorant a mesura que avançava l'estiu: «Al juliol encara baixaven 80 persones o així dels avions, però a l'agost ja només en venien 30 o 40 i al setembre la xifra ja va caure en picat», assenyala. És per això que, indica, el negoci del taxi s'ha convertit «en una ruïna», de manera que molts taxistes que abans treballaven a l'aeroport s'han hagut de començar a buscar la vida cap a un altre costat.

Pel que fa al mastodòntic edifici d'aparcaments que es va construir en època de bonança just davant de la terminal, només té oberta la planta baixa, on s'allotgen 70 o 80 vehicles. Els seu responsable explica que la majoria pertanyen a estrangers que tenen segona residència a la Costa Brava i que paguen l'abonament per a tot un any, però que enguany no han pogut venir a causa de la Covid i que per tant han deixat els seus vehicles allà. Segons indica l'encarregat de l'aparcament, la situació d'aquest estiu ha estat molt diferent a la de l'any passat, quan es va omplir fins a la tercera planta. «Teníem perspectives que aquest estiu fos bo, però ens hem trobat amb la pandèmia», assenyala.

Mentrestant, els que sí que continuen patrullant per l'aeroport són els agents dels cossos de seguretat. Segons recorden des de Mossos, estem en alerta de nivell 4 per terrorisme, de manera que no es pot abaixar la guàrdia. A més, a banda de les denúncies de successos produïts a l'aeroport, també en recullen de Vilobí i de l'autopista. Tot i això, un dels agents admet que, en deu anys que fa que està destinat a l'aeroport, «mai l'havia vist així».

En els propers mesos, doncs, l'aeroport només serà utilitzat per avions privats -per exemple, els que transporten esportistes- i de mercaderies, que enguany han crescut molt en comparació als anteriors. I pel que fa a les companyies regulars, no està previst que Ryanair reemprengui els seus vols fins a la darrera setmana de març, tot i que de moment la seva web només permet comprar bitllets a Düsseldorf, Poznan, Wroclaw, Pisa, Londres Southern i Bournemouth. La companyia, tanmateix, pot canviar de plans en qualsevol moment, tal com ha demostrat en diverses ocasions.