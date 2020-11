El risc de rebrot baixa 22 punts a la regió de Girona, però es manté per sobre de 1.000

El risc de rebrot baixa 15 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 889, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també cau cinc centèsimes fins a l'1,21, mentre que la incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara a 770. En paral·lel s'han declarat 4.002 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 238.024 des de l'inici de la pandèmia. A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats acumulats són 23.303 (396 més) i pugen a 25.802 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 929 persones en aquest territori, 5 més que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 d'octubre es van declarar 34 defuncions, 6 la setmana anterior. El risc de rebrot disminueix 22 punts i se situa en 1.015, mentre que la setmana del 15 al 21 era de 1.052. L'Rt baixa sis centèsimes i se situa en l'1,21 (1,75 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 458,35 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 865. Hi ha 274 persones ingressades (+30), 55 de les quals a l'UCI. Els ingressats en l'últim interval van ser 237, 60 a l'UCI (+5). La setmana anterior van ser 254 els hospitalitzats, 55 de més greus.

Lleuger descens de la taxa de Catalunya

El risc de rebrot dona un respir i baixa de la barrera dels 900 punts a Catalunya i queda fixat en 889, 15 punts menys que fa 24 hores. Era de 903 entre el 15 i el 21 d'octubre. L'Rt també baixa 5 centèsimes, fins a l'1,21, i se situa per sota del de la setmana anterior (1,61). La incidència a 14 dies és de 770,20 entre el 22 i el 28 d'octubre, molt per sobre dels 579,86 de l'interval anterior (15-21 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 22 al 28 d'octubre n'hi va haver 31.099, xifra clarament superior al període anterior, del 15 al 21 d'octubre, quan se'n van detectar 28.210. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 403,86 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (366,34).

Durant l'última setmana s'han fet 235.419 proves PCR i 29.452 tests d'antígens, dels quals un 12,75% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior (12,01%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,84 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 266.637 casos, 238.024 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 50 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.074: 8.616 en hospitals o sociosanitaris (+40), 4.228 en residències (+2), 870 en domicilis (+2) i 360 no classificades (+6). Entre el 22 i el 28 d'octubre s'han declarat 264 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 175.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.464 persones a l'hospital i 443 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 15 i el 21 d'octubre, hi va haver 1.709 ingressats i 289 a les unitats de crítics.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 102 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 19.618. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 21.502. En total, han mort 6.734 persones (+10).

Regió sanitària de Barcelona: El risc de rebrot puja 31 punts, 23 morts més i 454 ingressats (+24)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 55.970 (989 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 64.095 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.682 persones a l'àrea, 23 més.

El risc de rebrot segueix pujant: ho fa uns 31 punts en 24 hores i se situa en 843. El de la setmana del 15 al 21 d'octubre era de 913. L'Rt es manté en l'1,20 (la setmana anterior era d'1,63), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 362,54 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 711,27, pels 562,60 de la setmana anterior. A la regió hi ha 454 persones ingressades (+24), 94 dels quals a l'UCI (+4).

La setmana del 22 d'octubre al 28 es van notificar 76 morts i van ingressar 467 ingressats, 88 dels quals a l'UCI. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 49, i van ingressar 326 persones, de les quals 52 a les unitats de crítics.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot i l'Rt cauen, 9 morts més i 798 ingressats (+13)



La regió metropolitana nord suma 61.459 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (997 més que en l'últim balanç) i 67.828 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.217 morts des de l'inici de la pandèmia (+9).

El risc de rebrot cau 31 punts en 24 hores i se situa en 956. Durant l'interval de set dies anterior era de 892. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa set centèsimes, fins a l'1,21. La setmana del 15 al 21 d'octubre va ser d'1,48.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 431,07 per cada 100.000 habitants, quan era de 370,50 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 801,56 i era de 607,07 entre el 15 i el 21 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 798 pacients ingressats (+13), 123 dels quals a l'UCI (-2).

Entre el 22 i el 28 d'octubre van ingressar 772 pacients (115 a l'UCI) i es van declarar 59 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 563 (89 a l'UCI) i es van declarar 46 defuncions.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa 20 punts, 9 morts més i 325 hospitalitzats (+28)



La regió metropolitana sud suma un total de 41.964 confirmats per PCR o TA (631 més en les darreres hores) i 47.718 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.548 (+9). Entre el 22 i el 28 d'octubre es van declarar 43 defuncions, per les 34 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 20 punts i se situa en 792. En el període del 15 al 21 d'octubre va ser de 923. La velocitat de propagació del virus torna a baixar, ho fa sis centèsimes i se situa en 1,21.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 343,17 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 670,87 mentre que en l'interval anterior era de 504,41. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 325 pacients ingressats per la covid-19 (+28), 56 dels quals a l'UCI (ídem).

Entre el 22 i el 28 d'octubre van ingressar 300 pacients (61 a l'UCI). La setmana anterior van ser 210 hospitalitzats (40 a l'UCI).



Catalunya central: baixa el risc de rebrot i l'Rt, i hi ha 161 ingressats (+12)



La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 16.864 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 323 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 19.232 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.672 persones en aquesta regió, cap més que en l'últim balanç. S'han notificat 14 defuncions entre el 22 i el 28 d'octubre, per les 7 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 19 punts i se situa en 1.055. La setmana anterior era de 975. La taxa de reproducció del virus baixa sis centèsimes i està en 1,33 (la setmana del 15 al 21 d'octubre era d'1,70). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 453,24. La incidència a 14 dies és de 827,45, pels 592,25 de la setmana del 15 al 21 d'octubre.

La regió té 161 persones ingressades (+12), 28 a l'UCI (+3). En la setmana del 22 al 28 d'octubre hi va haver 156 nous ingressats, 20 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 124 hospitalitzats i 15 a l'UCI.



Camp de Tarragona: l'RT i el risc de rebrot disminueixen, i 219 ingressats (+13)



Al Camp de Tarragona s'han registrat 13.721 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 318 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 14.481. En aquesta regió han mort 506 persones, quatre més. Es van registrar 25 defuncions entre el 22 i el 28 d'octubre, 20 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 52 punts en 24 hores, fins als 894, per sota del de la setmana del 15 al 21 d'octubre (1.020). L'Rt també baixa una dècima fins a l'1,16, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 420,30 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 806,73, mentre que en l'interval anterior era de 562,79.

Segons les últimes dades, hi ha 219 pacients ingressats (+13), 43 dels quals a l'UCI (-2). Entre el 22 i el 28 d'octubre hi va haver 212 ingressats, 38 a l'UCI, mentre que la setmana anterior van ser 139 hospitalitzats, 22 a la unitat de crítics.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa de 1.000, cau una dècima l'Rt i 2 ingressats menys (61)



La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 3.628 casos confirmats per PCR o antígens (90 més que en el balanç anterior), 3.835 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 72 persones, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 22 i el 28 d'octubre es van notificar 4 defuncions, 2 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 52 punts i cau per sota del miler amb uns 954 punts, molt més que la setmana anterior, quan era de 704. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 22 i el 28 d'octubre és de 378,73 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 726, pels 554 de la setmana anterior.

L'Rt baixa 1,2 dècimes fins a l'1,37, mentre que la setmana anterior era d'1,32. Segons l'últim balanç, hi ha 61 persones ingressades (-2), 13 a l'UCI (+1). Entre el 22 i el 28 d'octubre hi havia 51 ingressats, 11 a l'UCI. La setmana anterior van ser 22 hospitalitzats i 7 a la unitat de crítics.



Regió de Lleida: el risc de rebrot cau 31 punts i 99 pacients ingressats (-2)



A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 15.921 casos confirmats per PCR o antígens, 157 més que el dia anterior. Són 16.608 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 336 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 22 i el 28 d'octubre es van notificar 5 morts, una menys que en l'interval anterior (8).

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 31 punts en les últimes hores i se situa en 674, un xic per sobre del registrat la setmana anterior (651). La velocitat de propagació baixa sis centèsimes i se situa en l'1,15, mentre que la setmana anterior era d'1,28. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 310,46 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 630.

Actualment, hi ha 99 pacients ingressats (-2), 28 dels quals a l'UCI (-4). Entre el 22 i el 28 d'octubre els ingressats eren 115 (33 a l'UCI). En l'interval anterior eren 61 els hospitalitzats, dels quals 11 a la unitat de crítics.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 58 punts, l'Rt cau a 1,02 i 22 ingressats (+4)



La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.665 casos confirmats per PCR o TA, 22 més, i 1.831 sumant totes les proves. Un total de 43 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, igual que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 58 punts en les darreres hores fins a 496. La setmana del 15 al 21 d'octubre estava en 780.

L'Rt baixa d'1,15 a 1,02, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 262,26 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 527, pels 430 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 22 pacients ingressats (+4) i un a l'UCI (ídem). Entre el 22 i el 28 d'octubre hi havia 21 ingressats (un a l'UCI), mentre que en l'interval anterior eren 14 els hospitalitzats, un en estat crític.



Palafrugell, Vic i Amposta, municipis amb més risc de rebrot



Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.254. En segona posició hi ha Vic, amb 2.127, i en tercera hi ha Amposta, amb 1.851. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,27), Igualada (1,80) i Canet de Mar (1,72). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.605), Salt (1.566) i Vic (1.555).