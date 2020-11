El risc de rebrot per COVID-19 segueix pujant a Girona i es detecten 789 nous contagis

En el marc de la segona onada de coronavirus, les dades de contagiats a la regió sanitària de Girona no paren d'augmentar. Els casos confirmats per PCR i tests d'antígens (TA) acumulats són ja de 22.907, de manera que se'n sumen 789 a l'últim recompte, i pugen a 25.398 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 924 persones a la demarcació, la mateixa xifra que el dia anterior. Entre el 21 i el 27 d'octubre es van declarar 27 defuncions, set de les quals la setmana anterior.

El risc de rebrot tampoc disminueix i segueix en augment, amb 18 punts més, situant-se així en 1.037, mentre que la setmana del 14 al 20 era de 954. D'altra banda, l'Rt baixa quatre centèsimes i se situa en 1,27 (1,31 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 465,60 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 846. Hi ha 244 persones ingressades (-12), 55 de les quals a l'UCI. Els ingressats en l'últim interval van ser 237, 55 a l'UCI. La setmana anterior van ser 165 els hospitalitzats, 30 de més greus.



6.038 nous casos a Catalunya

En el conjunt de Catalunya, el risc de rebrot també continua a l'alça i supera ja els 900 punts, 904 en concret, 22 més que fa 24 hores, segons l'última actualització del Departament de Salut. En canvi, la velocitat de propagació, l'Rt, ha continuat disminuint: ho ha fet en tres centèsimes, fins a l'1,26. La incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara a 748. En l'actualització de dades s'han declarat 6.038 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 234.022 des de l'inici de la pandèmia. El 13,12% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 16 noves morts, amb un total de 14.024. Hi ha 23 ingressats menys per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.411 persones, 463 de les quals a l'UCI (+16).

El risc de rebrot puja un cop més i ara se situa en 904 punts a Catalunya, uns 22 punts més en 24 hores. Era de 808 entre el 14 i el 20 d'octubre. L'Rt baixa 3 centèsimes, fins a l'1,26, i se situa per sota del de la setmana anterior, quan era d'1,57. La incidència a 14 dies se situa en 748,24 entre el 21 i el 27 d'octubre, molt per sobre dels 530,25 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 21 al 27 d'octubre n'hi va haver 31.654, xifra clarament superior al període anterior, del 14 al 20 d'octubre, quan se'n van detectar 25.964. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 411,07 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (337,17). Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 262.542 casos. Hi ha hagut 16 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.024: 8.576 en hospitals o sociosanitaris (+6), 4.226 en residències (+1), 868 en domicilis i 354 no classificades (+9). Entre el 21 i el 27 d'octubre s'han declarat 243 morts, la setmana anterior se'n van notificar 161. Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.310 persones a l'hospital i 412 a l'UCI.



Més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.214. En segona posició hi ha Vic, amb 2.209, i en tercera hi ha Amposta, amb 1.913. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.562), Vic (1.523) i Manlleu (1.671).