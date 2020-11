El Servei Català de Salut alerta que «els pròxims 15 dies seran molt dolents»

El director de Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va augurar ahir que «els propers 14, 15 dies seran molt dolents», i que estan començant a desprogramar altres intervencions per mantenir els hospitals sense col·lapse tot i la covid-19. En una entrevista a Rac1, Comella va avisar que en les pròximes dues setmanes s'arribarà fins als 900 llits de crítics en els centres hospitalaris catalans perquè es «doblarà» el nombre d'ingressats a les UCIs per la pandèmia.

El director va reconèixer que, en aquest context, s'estan començant a desprogramar operacions, tot i que esperen des del Departament de Salut poder controlar la situació i reprendre la resta d'intervencions. «Esperem no arribar al col·lapse i fer caure ràpid les dades creixents de la pandèmia», va afirmar Comella, que va afegir que «l'objectiu és poder mantenir l'activitat dual atenent els malalts de covid i altres patologies».

Comella també va afirmar que, quan va començar la crisi del coronavirus, la sanitat pública catalana tenia només 575 llits per a crítics, però que ara n'hi ha prop de 1.000 i que la Generalitat continua construint nous complexos hospitalaris, que preveu que es posin en marxa al gener i serveixin sobretot a la «tercera i quarta onada» del virus.



Situació semblant a la del març

En una línia similar, es va pronunciar també ahir, el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'hospital Sant Pau de Barcelona, Joaquín López-Contreras, qui va assegurar que la situació actual del coronavirus a Catalunya «s'assembla moltíssim» a la del març, durant la primera onada de la pandèmia.

En una entrevista al 3/24, va recordar que llavors la solució va ser el confinament total, motiu pel qual va remarcar que ara com ara s'ha de reduir la vida social. «Potser la ciutadania ha entès que hem d'estar a casa nostra, tenir relacions només amb el nostre cercle més estret i evitar contagis», i va afirmar que, fins ara, quan es prohibia una activitat la gent la substituïa per una altra semblant.

També va aprovar les mesures del Govern per fer front a la pandèmia: «Quan les vaig sentir, vaig pensar que eren molt assenyades i molt raonables, i que probablement veuríem molts resultats, que encara no hem vist. Potser s'endarreriran».

Respecte a la situació a l'hospital Sant Pau, va explicar que és «molt dolenta», perquè la unitat de vigilància intensiva (UCI) compta amb 30 llits i prop d'una vintena són d'ingressats per coronavirus.



Mercats de carrer oberts

De moment, però, les noves restriccions de mobilitat el cap de setmana han començat a fer efecte, sobretot en els mercats de carrer que tenen lloc els dissabtes i diumenges, l'afluència de compradors ahir va ser menor. Els paradistes, però, van celebrar que aquests es mantinguin oberts i que no s'hagi optat per suspendre'ls, com ja va passar en molts casos el passat mes de març.

Fins i tot, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va demanar als alcaldes del país que mantinguin aquests espais de venda d'aliments frescos, ja que són una «necessitat» per no trencar la cadena alimentària. Un dels mercats que aquest ahir va obrir amb normalitat va ser el de Barris Nord de Lleida. Per contra, la població veïna de Torrefarrera (Segrià), va decidir suspendre el dels diumenges, que compta amb més de 250 parades i atreu milers de persones de pobles veïns.