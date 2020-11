Baixa el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona però segueixen pujant els hospitalitzats

Un mes després que el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona comencés a disparar-se, sembla que aquest indicador s'ha estabilitzat en els darrers dies. Si des del 30 de setembre fins al 23 d'octubre, el risc de rebrot havia experimentat un creixement exponencial de fins a 955,38 punts, assolint el pic màxim de 1.153, les noves dades indiquen una relaxació d'aquesta tendència a l'alça. De fet, en la darrera actualització del Departament de Salut, el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona ha baixat 22 punts, i se situa ara en 1.015. Tot i això, la regió sanitària continua per sobre dels mil punts i de la mitjana de Catalunya. També ha baixat 6 centèsimes la velocitat de propagació a la demarcació, que ara se situa en 1,21, que encara es troba per sobre de la barrera de l'1.

Tot i això, el nombre de pacients ingressats als hospitals gironins no para de créixer, i ahir es van notificar 30 hospitalitzacions més, de manera que ja són 274 el total de persones ingressades per coronavirus a la demarcació. D'aquestes, 60 es troben en estat greu a l'UCI, cinc més que en el balanç anterior.

D'altra banda, en el darrer balanç es van notificar 404 contagis nous. És el dia que menys casos van notificar-se en tota la setmana passada, amb 385 positius menys que el dia anterior, quan se n'havien notificat fins a 789. En canvi, es van registrar cinc defuncions noves per coronavirus, que sumades al còmput global fan un total de 929 víctimes mortals per covid-19 des que la pandèmia va arribar a les comarques gironines.



Alt risc de rebrot a Palafrugell

Palafrugell continua situat com el municipi amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya. El municipi baix-empordanès, amb un risc de rebrot de 2.254, se situa per sobre de Vic, que es troba en segona posició, amb 2.127, i Amposta, amb 1.851. Dos municipis gironins també se situen com els dos municipis amb major incidència acumulada en els darrers 14 dies. Són Palafrugell, amb 1.605, i Salt, amb 1.566. En tercer lloc hi ha Vic, amb 1.555.

En canvi, no hi ha cap localitat gironina entre les que acumulen la velocitat de propagació més alta de Catalunya. Són Valls, amb un 2,27, Igualada, amb un 1,8 , i Canet de Mar, amb un 1,72.



Cinquanta morts a Catalunya

Arreu de Catalunya, es van regitrar ahir fins a 50 noves defuncions. Amb aquestes, ja han mort per coronavirus 14.074 persones des de l'inici de la pandèmia. També es van registrar fins a 4.095 nous positius, de manera que ja en són 266.637 al còmput global, tenint en compte totes les proves. Actualment hi ha 2.527 persones hospitalitzades als hospitals catalans, 116 més que en el balanç anterior, de les quals 465 es troben en estat greu a l'UCI, 2 més.

El risc de rebrot dona un respir, baixa de la barrera dels 900 punts a Catalunya i queda fixat en 889, 15 punts menys que 24 hores abans. L'Rt també baixa 5 centèsimes, fins a l'1,21, i se situa per sota del de la setmana anterior (1,61).

Durant la darrera setmana s'han fet 235.419 proves PCR i 29.452 tests d'antígens, dels quals un 12,75% han donat positiu,per sobre del percentatge de l'interval anterior, que se situava en el 12,01%. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,84 anys.