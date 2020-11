Baixen un 40,7% les víctimes mortals a les carreteres gironines des del gener

El Servei Català de Trànsit ha fet balanç de sinistralitat a les carreteres des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre d'aquest any i ha detectat un descens del 40,7% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat a les carreteres gironines, situant-se per sota de la mitjana de Catalunya, amb un 42%. A totes les demarcacions s'ha produït una reducció substancial de morts en accidents de trànsit: Lleida se situa en un 40,7%, igual que Girona; i les majors disminucions es registren a Barcelona i Tarragona, amb una caiguda del 43,8% i del 41%, respectivament.

Durant aquest període, 91 persones han mort en 83 accidents mortals a les carreteres catalanes; mentre que l'any passat van perdre la vida 157 persones en 144 sinistres. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 42,4% respecte al 2019.

Trànsit ha fet també la comparativa amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, i ha assegurat que les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït un 56,2%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 208 persones en el mateix període. Trànsit, però, ha avisat que s'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la covid-19.

En aquesta comparativa amb les xifres del 2010, Girona és la demarcació que registra la reducció més important, amb un 70,9%.

Pel que fa al mes d'octubre, Trànsit ha informat que vuit persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, la qual cosa suposa una reducció del 61,9% respecte de l'octubre de l'any passat, quan van morir 21 persones.

En relació amb els col·lectius vulnerables en carretera, fins al 31 d'octubre han mort 20 motoristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 41 motoristes, 8 ciclistes i 11 vianants. Tot i la reducció registrada enguany en aquests grups més fràgils, aquestes víctimes mortals representen un 35% del total de morts, tot i que tenen un pes molt inferior en la mobilitat. En aquest sentit, Trànsit creu que cal continuar reforçant les mesures de protecció cap a aquests col·lectius i una conducció compartida respectuosa a les carreteres.

A banda, cal destacar que aquest any hi ha un repunt en el nombre de víctimes mortals en les furgonetes, amb dotze víctimes mortals enguany enfront de les nou de l'any passat. Davant d'això, Trànsit ha recordat la importància del manteniment dels vehicles i ha demanat també als professionals del transport que, sobretot en trajectes de llarg recorregut, s'aturin almenys cada dues hores.