Denuncien que l'espionatge dels Mossos afecta diverses organitzacions gironines

L'Esquerra Independentista de les comarques gironines ha denunciat que diverses organitzacions com La Forja, la CUP o el sindicat SEPC han estat víctimes del presumpte cas d'espionatge dels Mossos d'Esquadra que va publicar 'La Directa'. Representants d'aquestes entitats asseguren haver rebut correus electrònics i missatges de persones que "fingien" ser-ne membres per treure'ls informació sobre mobilitzacions com l'11 de setembre. Els afectats denuncien que es tracta d'un intent de "reprimir" la seva activitat política i el moviment independentista i reclamen saber si es tracta d'una intervenció "orquestrada" per la Generalitat o des de l'Estat.

També demanen la compareixença dels consellers d'Interior, Miquel Sàmper, i de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i que es "depurin" responsabilitats dins del cos.