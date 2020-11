Un detingut per amenaçar la mare i la policia de Llagostera amb una destral

La Policia Local de Llagostera ha detingut un veí de la població per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. L'agressor va amenaçar els policies amb dues armes blanques: un ganivet de grans dimensions i una destral.

Els fets es van produir durant la nit de dijous, durant les hores de toc de queda. La Policia Local de Llagostera va rebre la trucada d'una dona que informava que el seu fill l'estava amenaçant i que per fer-ho utilitzava una destral i un ganivet. Arran del perill d'una possible agressió física, els agents van acudir ràpidament fins al lloc dels fets i van identificar l'autor.

Mentre es produïa l'actuació policial, l'agressor també va intimidar i amenaçar els policies utilitzant les dues armes blanques. Els agents el van poder immobilitzar i fer-lo cessar d'aquesta actitud agressiva. Es dona el cas que no és la primera vegada que els policies acudeixen a aquest mateix domicili, per tractar també amb el presumpte agressor. Aquesta vegada, els agents de la Policia Local de Llagostera el van detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat.

Després dels fets, la mare va explicar que el fill l'havia amenaçat verbalment i que en cap cas s'havia produït cap agressió física. Per aquest motiu, la dona no va necessitar atenció mèdica. Tampoc els agents que van participar de la detenció, ja que van resultar il·lesos. Finalment, el cas va quedar amb un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i no per un tema de violència masclista.

Cal dir, però, que en algunes llars s'hi produeixen delictes relacionats amb la violència masclista en l'àmbit familiar. És a dir, qui exerceix la violència contra la dona és algun membre de la família però no la seva parella -sovint són els fills. El primer semestre s'han denunciat 115 casos de violència masclista en l'àmbit familiar a la província de Girona.