Editen el primer llibre electrònic de rutes culturals i de benestar a la Costa Brava

Potser no és el millor moment per editar un llibre de rutes turístiques, encara que aquestes siguin culturals i de benestar. Però ningú sabia que actualment ens trobaríem sense possibilitats de fer cap altra ruta que no sigui la d'anar a treballar. I com que no hi ha mal que duri cent anys, un dia o altre aquest llibre serà útil als que vulguin gaudir d'una Costa Brava diferent. La nova publicació digital Un viaje sensorial: Rutas culturales y del bienestar por la Costa Brava, editada íntegrament en castellà pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i escrita per la fotoperiodista Kris Ubach, s'adreça -segons el mateix Patronat- a tots els usuaris «interessats a gaudir d'unes vacances i d'activitats centrades en la recerca del benestar holístic».

El nou llibre electrònic gratuït se centra a donar a conèixer activitats i experiències de benestar i cultura a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, entre usuaris i visitants interessats a gaudir d'unes vacances i d'activitats relacionades amb la cultura i la recerca del benestar.

Titulat Un viaje sensorial: Rutas culturales y del bienestar por la Costa Brava, consta de 55 pàgines i està dividit en quatre capítols dedicats a diverses rutes temàtiques: la ruta de les herbes mediterrànies, de Blanes a l'Escala; la ruta de l'aigua, de Caldes de Malavella a Girona; la ruta de la consciència, de Caldes de Malavella a Roses, i la ruta dels sabors, de Girona a Castelló d'Empúries. Cada capítol conté diverses fotografies de gran qualitat dels diferents equipaments i d'experiències incloses, una guia pràctica que resumeix visualment els continguts principals de cada secció i una fitxa tècnica de cadascuna de les empreses. En funció del contingut, també es publiquen cites, receptes i suggeriments adequats a cadascuna de les rutes.

Aquest nou projecte editorial neix de la col·laboració de dos clubs de màrqueting de producte del Patronat de Turisme, el Club de Cultura i Identitat i el Club de Salut i Benestar. D'una banda, la publicació busca posar en valor les experiències i els productes locals i les persones que hi ha darrere de cada equipament i experiència.

D'altra banda, la publicació contribueix a posicionar la destinació en l'àmbit del turisme de salut i benestar i el turisme cultural.



Fotògrafa reconeguda

«Jardines exuberantes. Aroma a espliego, romero y laurel. Antiguos caminos de contrabandistas. Una tisana de la antigua Grecia. Tratamientos milenarios sobre la piel. Ríos, fuentes medievales y aljibes. Las termas de la Vía Augusta. El sonido del viento y el tacto de un tronco. Respirar hondo, sentir y sentirse. Semillas y micro-algas. Pan recién horneado. Siglos de sabiduría artesanal». Així és la introducció del llibre, escrit per la pròpia autora, i que ja indica per on aniran les coses, posant l'accent en el benestar del viatger.

Curiosament, la pàgina web que ofereix la possibilitat de descarregar gratuïtament el llibre pregunta de quin país és l'usuari que el demana, però en tots els casos el llibre es descarrega en castellà, l'únic idioma en què està disponible. Almenys fins al moment.

L'autora des textos i les fotos, Kris Ubach, nascuda a Barcelona, és viatgera, fotògrafa i des de fa quinze anys és fotoperiodista professional especialitzada en viatges i turisme. Realitza reportatges escrits i gràfics per a nombroses revistes i periòdics d'àmbit nacional i internacional, a més de participar en l'edició d'algunes guies de viatges.

A més, és col·laboradora habitual en publicacions especialitzades com a Viajes National Geographic, Conde Nast Traveler o De Viajes, entre d'altres, així com en els suplements de diaris com La Vanguardia, El Mundo o El País.