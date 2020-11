Més de 300 voluntaris han treballat per millorar els boscos del Ripollès

El Projecte Boscos de Muntanya, entitat que treballa per promoure la conservació i millora dels boscos i paisatges del Pirineu català i que organitza estades de voluntariat al bosc, ha acollit aquest estiu 303 participants durant 17 setmanes, que han generat prop de 17.000 hores de feina.

L'entitat ha mantingut els projectes a la vall d'Esterri de Cardós i Massís de l'Orri, al Pallars Sobirà (Parc Natural de l'Alt Pirineu) i a Espinavell, al Ripollès (Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser). Arran de les estades d'enguany, s'han recuperat 5,5 quilòmetres de camins i 1,7 hectàrees de pastures. També s'han aclarit 11 hectàrees com a millora d'hàbitat i s'han construït 16 metres de murs de pedra seca.

La millora d'hàbitat s'ha fet per condicionar el bosc per al futur, reforçant-lo com a ecosistema estable i sostenible, garantir la producció de fusta, i protegir l'hàbitat del gall fer, espècie en perill d'extinció al Pirineu a causa de l'emergència climàtica.



Reconeixement internacional

Aquest 2020, la European Outdoor Conservation Association (EOCA) ha guardonat el Projecte Boscos de Muntanya amb un dels tres premis destinats a projectes de recuperació i conservació del patrimoni natural, juntament amb un projecte de reforestació a la selva tropical de Borneo i la xarxa de protecció de boscos vells d'Alvèrnia (França). La fundació ha estat escollida entre 120 projectes d'arreu del món, xifra rècord de candidatures.