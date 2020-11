El permís per fer esport entre municipis veïns omple les vies verdes de Girona

El permís del Govern de fer esport entre municipis veïns va omplir de persones ahir les vies verdes i la zona de muntanya de Girona. El barri de Sant Daniel i el camí que porta al castell de Sant Miquel van rebre desenes de passejants i ciclistes que van aprofitar el bon dia per pujar a la fortalesa. On també es va veure una important afluència d'esportistes va ser al carrilet de Quart o a les hortes de Salt. Com és habitual, la carretera que condueix al santuari dels Àngels estava plena de ciclistes. Una imatge que contrastava amb la del centre de la ciutat, on amb prou feines es veien cotxes circulant.

El degoteig de persones a les zones verdes era constant. La gran majoria dels que hi anaven estaven al cas de la normativa que els permet sortir del seu municipi, tot i que n'hi havia que no tenien clar si poden anar, o no, acompanyats. Era el cas de l'Alba Thió, que va anar-hi amb la seva germana i els seus pares. «Està bé que almenys es pugui sortir. Anirem fins a Quart i tornarem», va explicar.

Una situació similar a la d'en Gerard Gómez i la Nerea Villarubia. Ells dos van sortir amb els seus gossos des de Girona i van fer el carrilet fins a la població veïna. La Nerea va celebrar la mesura perquè, si no, «tothom estaria pel riu o a la Devesa». «D'aquesta manera pots caminar i et queda una bona ruta», va remarcar, tot i que en alguns moments «sembla la Rambla» de la quantitat de gent que hi ha. En Gerard va dir que «s'agraeix molt» poder anar a fer una volta i no haver-se de quedar a la capital. «La veritat és que està bé, però també s'han de fer les coses amb seny», va concretar.

A localitats com la Bisbal d'Empordà, limítrofa amb Cruïlles i Forallac, els veïns van aprofitar la gran extensió de les Gavarres per sortir de manera ben espaiada.