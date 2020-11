El risc de rebrot baixa per sota de 1.000 a la regió de Girona i ja són 303 els ingressats

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 23.664 (361 més) i pugen a 26.8171 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 930 persones en aquest territori, 1 més que fa 24 hores. Entre el 23 i el 29 d'octubre es van declarar 35 defuncions, 7 la setmana anterior.

El risc de rebrot disminueix 85 punts i se situa per sota de 1.000, en concret 930, mentre que la setmana del 16 al 22 era de 1.126. L'Rt baixa nou centèsimes i se situa en l'1,12 (1,72 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 416,03 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 858. Hi ha 303 persones ingressades (+29),63 de les quals a l'UCI (+8). Els ingressats en l'últim interval van ser 267, 56 a l'UCI. La setmana anterior van ser 178 els hospitalitzats, 32 de més greus.

Palafrugell, Vic i Amposta, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.032. En segona posició hi ha Vic, amb 2.015, i en tercera hi ha Amposta, amb 1.638. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (1,94), Olesa de Montserrat (1,66) i Balaguer (1,64). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.592), Palafrugell (1.566) i Salt (1.502).