Sánchez i Illa fan una crida a la calma enfront als aldarulls antirestriccions

La Policia Nacional va detenir dissabte 33 persones relacionades amb els aldarulls del centre de Madrid, mentre que el Samur-Protecció Civil va dur a terme 12 atencions sanitàries, tres a agents de policia. La protesta va concloure amb el desplegament d'unitats antiavalots que van dispersar els manifestants després de l'hora del toc de queda imposat a la mitjanit. A més, al llarg de la nit d'aquest dissabte, els aldarulls es van estendre per altres ciutats com Logronyo, Màlaga o Barcelona.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va condemnar ahir els diferents episodis d'aldarulls al carrer que s'han produït en els darrers dies a diferents punts de l'Estat. En una piulada a Twitter, Sánchez va dir que «la conducta violenta i irracional de grups minoritaris és intolerable». «No és el camí», va sentenciar. El president va cridar a «la responsabilitat, la unitat i el sacrifici» perquè diu que «només així» s'aconseguirà «vèncer la pandèmia que assola tots els països». Per acabar, Sánchez va agrair als cossos policial que «garanteixin la seguretat» en actuar durant els aldarulls.

Per la seva part, Salvador Illa també va qualificar «d'inacceptables» els disturbis: «No és moment de relaxar mesures», va recordar. En paral·lel, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va afegir a la condemna dels disturbis en diferents punts de l'Estat i els va titllar «d'intolerables». «Vivim mesos d'esforços i no és moment de relaxar mesures. Només units vencerem el virus», va dir Illa a través d'una piulada al seu compte de Twitter. «La conducta de grups minoritaris és inacceptable. El meu suport a alcaldes, comunitats autònomes, professionals sanitaris i ciutadania per fer front –cadascú des de les seves responsabilitats– a la covid-19», va concloure el ministre de Sanitat.



Un detingut a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona a Barcelona. Tot plegat va passar en el marc d'una protesta contra els desnonaments i el desallotjament de la casa Buenos Aires. El que va començar com una concentració pacífica, va derivar en un nou episodi de disturbis al centre de Barcelona.