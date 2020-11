Banyoles aprova ajuts de 700 euros per a negocis afectats pel tancament

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat destinar 50.000 euros en ajuts directes per als establiments de restauració com bars i restaurants així com també als negocis d'estètica afectats pel tancament obligatori arran de l'agreujament en l'evolució de la pandèmia de la covid-19. Els ajuts, que es podran demanar a través de la regidoria de Promoció Econòmica, seran d'un import fix de 700 euros per a cadascun dels establiments i es preveu que es facin efectius entre els mesos de novembre i desembre.

L'Ajuntament calcula que un setantena d'establiments banyolins podran rebre aquesta ajuda i que en el cas que les restriccions afectin en un futur altres sectors econòmics de la ciutat, s'estudiarien noves possibilitats d'ajuts. Per aquesta nova línia d'ajuts, l'Ajuntament ha determinat que no hi haurà excepcions entre els establiments que romanen tancats amb els que ofereixen productes take away o delivery. Aquesta aportació extraordinària de recursos municipals és suplementària a la que ja es va fer durant la primera onada de la pandèmia i que aleshores 111 establiments de restauració van rebre de mitjana uns 800 euros d'ajut directe així com l'anul·lació de la taxa d'ocupació de la via pública per tot el 2020. Des del mes de març i fins avui el cost d'inversió que l'Ajuntament ha hagut d'afrontar per la crisi de la covid-19 s'acosta als 500.000 euros destinats als ajuts a negocis de diferents sectors, l'aplicació de mesures sanitàries al mercat setmanal o per dotar de sistemes de protecció i desinfecció les dependències municipals, entre d'altres.

L'Ajuntament de Banyoles fa una valoració positiva de la resposta de la ciutadania durant el primer cap de setmana amb el doble confinament, el municipal i el nocturn. El diferents controls conjunts de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han detectat un alt grau de compliment de la població envers a les normes i els horaris de confinament, i han registrat quatre denúncies d'infracció per no dur la mascareta pel carrer. Les dades de l'epidèmia a Banyoles van millorant lentament passant de 125 positius per PCR a 80 registrats durant la passada setmana, mentre que la taxa de contagis ha passat en una setmana de 592 a 378.