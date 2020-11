Gombrèn no reobrirà l'escola per falta de famílies interessades

Gombrèn no demanarà reobrir l'antiga escola el curs vinent perquè no hi ha prou famílies interessades. Aquesta és la conclusió de l'equip de govern un cop comptabilitzats els vots de l'enquesta popular que es va posar en marxa la setmana passada. Dels 168 veïns empadronats de més de 16 anys que podien votar, només ho han fet 24, és a dir, un 14% del cens. I d'aquests, només sis famílies amb vuit nens en edat escolar han dit explícitament que si l'escola obrís hi durien els seus fills. L'alcalde, Cèsar Ollé, ha explicat que comunicaran al Departament d'Educació que no compleixen un dels requisits per poder reobrir el centre perquè no hi ha prou demanda. I ha lamentat la baixa participació d'un tema de futur com aquest.

L'enquesta tenia dues parts. Una, oberta a tots els ciutadans de més de 16 anys, on es preguntava si veurien bé la reobertura de l'escola Hug de Mataplana, tancada fa vint anys. En total, s'han rebut 24 vots, dels quals 19 eren favorables, 3 deien que no i 2 han votat en blanc. I la segona part estava restringida als pares amb fills i se'ls demanava si els inscriurien a l'escola en curs vinent i en quins cursos. En aquest cas, han contestat dotze famílies de les catorze que hi ha al poble amb infants. Concretament només sis famílies han respost que les apuntarien (amb un total de vuit fills en edat escolar), mentre que cinc famílies amb set nens han dit que no.