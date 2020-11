Rosa Lluch serà la cap de llista dels comuns per Girona a les eleccions catalanes

Rosa Lluch en un míting de la campanya per les eleccions generals de l'any passat.

Rosa Lluch en un míting de la campanya per les eleccions generals de l'any passat. Marc Martí

La historiadora Rosa Lluch, filla del ministre socialista assassinat per ETA Ernest Lluch, encapçalarà la candidatura dels comuns per Girona a les eleccions catalanes previstes pel 14 de febrer, han explicat a Europa Press fonts de la formació.

Lluch acompanyarà a Jèssica Albiach en la seva carrera a la Generalitat, prèvia ratificació en la segona fase de primàries que se celebraran en els proper dies --Albiach ja va ser ratificada en la primera fase com a candidata a la Presidència--.

"L'elecció de Lluch s'inclou en la lògica d'ampliar i enriquir el nostre espai amb gent que ha desenvolupat importants trajectòries professionals en àmbits com l'ensenyament i l'universitat, que en un moment com aquest és més important que mai", han expressat les mateixes fonts.

A més, destaquen la "ressonància del cognom en la tradició del catalanisme popular i d'esquerres, amb una forta voluntat unitària i de construcció de país" d'una candidata que segueix els passos del seu pare i es presenta per Girona com va fer Ernest Lluch en les primeres eleccions democràtiques de 1977 al Congrés dels Diputats.

Lluch ja va tancar la llista dels comuns en les eleccions generals de 2018, va liderar la llista de la formació al Senat en els comicis del 10 de novembre de 2019, i ara presenta candidatura a les eleccions catalanes.

En els últims comicis autonòmics els comuns van obtenir 316.360 vots, un 7,46% del total de sufragis que els van permetre ocupar vuit escons en el Parlament.

D'aquests escons, 7 els van aconseguir a Barcelona i un més per Tarragona i, amb Lluch, els comuns cerquen presentar una "aposta forta" per obtenir un seient més en l'hemicicle per la circumscripció de Girona.