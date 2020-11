Santa Coloma, Salt i Blanes són els municipis amb un augment més alt de casos

La majoria de dades epidemiològiques a la Regió Sanitària de Girona s'estan estabilitzant des de fa uns dies, excepte el nombre d'ingressats i crítics, que segueix augmentant a tot Catalunya sense aturador, tal com va pronosticar Salut. Tot i això, una xifra que evidencia aquesta millora és el nombre de casos diaris. Fa uns quinze dies, quan la corba estava totalment en auge, hi va haver sis Àrees Bàsiques de Salut gironines que van experimentar un creixement de més de trenta casos d'una setmana per l'altra: Figueres, Palafrugell, Banyoles, Ribes de Freser- Campdevànol, Roses i Girona 3.

Aquesta setmana, en canvi, tenint en compte els nous casos dels darrers set dies en comparació amb la setmana anterior, hi ha tres Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Girona que han presentat un increment de més de trenta casos, segons publica Salut. Es tracta de Santa Coloma de Farners –on s'han detectat 66 casos més fins a un total de 104–, Salt –on se n'han diagnosticat 65 més fins a un total de 346– i, finalment, Blanes –amb 52 casos més fins a 166. Cal tenir present, però, que això no vol dir que totes aquestes àrees siguin les més afectades pel coronavirus de Girona, sinó que n'hi ha que des de fa setmanes detecten un nombre molt elevat de casos sense que es produeixi gaire variabilitat. Segons l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a part de Salt; Palafrugell, Banyoles, Pineda de Mar i Roses són les àrees bàsiques que han registrat més casos la darrera setmana.

D'altra banda, tenint en compte el risc de rebrot dels municipis de més de 20.000 habitants, Palafrugell és el que el té més elevat de Catalunya, amb 2.032 punts. El segueixen els municipis de Salt (1.473) i Banyoles (1.373), que se situen en cinquena i setena posició a Catalunya. Cal tenir present que a Palafrugell s'hi va fer un cribratge massiu poblacional divendres i dissabte i, a Salt, encara se n'està fent un a tots els centres educatius. És per això, en gran part, que els casos d'aquests municipis creixen tant, sobretot asimptomàtics.

Creixen els ingressats

Quant a la situació global de la Regió Sanitària de Girona, ahir es van registrar 369 casos, una xifra similar a la que es notificava abans d'aquest fort augment de positius de les últimes setmanes.

El risc de rebrot va baixar 85 punts i es va tornar a situar per sota del miler (930). Malgrat tot, la xifra continua sent molt alta. Ahir Salut ja admetia que a tot Catalunya s'està produint una desacceleració de la pandèmia però encara continua «lluny de l'objectiu». El risc de Girona és el segon més elevat de Catalunya, després de la Catalunya Central, on encara està per sobre de 1.000. D'altra banda, la taxa de positius per PCR o test d'antigen a Girona és la més elevada de Catalunya, ja que 16 de cada 100 surten positives.

Quant a la velocitat de reproducció del virus cada dia millora més. Ahir ja estava en 1,12 i ja s'aproxima a 1, paràmetre ideal segons Salut.

La mala notícia, un dia més, continua sent el fort increment d'ingressats i crítics. Ahir la regió en va sumar 29 i el total ja supera el llindar de 300 (303). A més, el nombre de pacients a l'UCI ja és de 63. Ahir Salut en va notificar tres més. A l'hospital de Blanes, s'han notificat dotze ingressos i set altes des de divendres. Actualment n'hi ha 26 d'ingressats. De les altes, un dels pacients continua hospitalitzat però amb PCR negativa i dos s'han traslladat, un en un altre centre hospitalari i l'altre al sociosanitari de Calella.