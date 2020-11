Suspès el judici per l'assalt mortal al domicili de l'empresari Jordi Comas

El judici contra tres dels implicats en un robatori violent al domicili de l'empresari Jordi Comas a Platja d'Aro fa vuit anys, en què Comas va perdre la vida, s'ha hagut de suspendre. La secció quarta de l'Audiència havia de celebrar ahir la vista contra tres dels suposats implicats a l'assalt, però un d'ells no es va presentar.

Davant d'aquest contratemps, que fa endarrerir fins al maig vinent la nova data de judici, el fiscal va demanar al tribunal una ordre de cerca i captura contra l'acusat, ja que no se li coneix el domicili i tampoc se l'ha pogut localitzar. El fiscal també va demanar el seu ingrés immediat a presó un cop se'l trobi per evitar que torni a incomparèixer, un fet que la defensa del processat va demanar que es decideixi en una vista amb totes les parts. La nova data s'ha fixat per al 3 de maig, i es tirarà endavant amb els altres dos processats encara que el tercer no s'hagi presentat.

El cas es remunta al 18 de novembre de l'any 2012, quan els tres acusats -juntament amb més persones que no han estat processades- van participar en un robatori perpetrat al domicili de Comas, empresari i president de la FOEG, on aquest va perdre la vida. Cap dels tres processats que s'asseuran al banc dels acusats hauria participat directament en l'assalt violent a l'habitatge, sinó que dos d'ells haurien facilitat l'accés a la casa i el tercer hauria exercit tasques de vigilància. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va obrir la causa per robatori, assassinat i pertinença a grup criminal, però finalment es va arxivar la causa per assassinat perquè no s'ha pogut determinar qui ha estat l'autor material del crim. En tot cas, el jutge va considerar que hi havia indicis per dur a judici els tres acusats com a membres del grup que van participar en el robatori. Per això el fiscal demana penes de fins a 15 anys de presó per robatori amb força a casa habitada en concurs amb un delicte de detenció il·legal.



Uns fets de fa vuit anys

Segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia, pels voltants de les deu de la nit del 18 de novembre de l'any 2012, els tres acusats van dirigir-se amb un vehicle al domicili de Comas i de la seva dona. Un cop allí van fer un «repartiment perfecte» de les funcions, de tal manera que un dels tres va procedir a vigilar els voltants per evitar que fossin vistos, mentre que els altres dos van obrir els accessos de la casa. Els escrits asseguren que els acusats eren «plenament conscients» que els propietaris eren dins i que estaven desperts, motiu pel qual tenien previst utilitzar la violència i la immobilització contra les víctimes. «D'aquesta manera impedirien la seva llibertat per deambular i fer fracassar així l'acte depredatori», subratlla l'escrit.

Per facilitar l'entrada al domicili als altres membres, els acusats van obrir un forat en el marc d'una de les finestres de la planta baixa. Dins l'immoble hi haurien accedit «almenys» tres persones «d'identitat desconeguda» que es van dispersar per tal de retenir les dues víctimes. Dos dels sospitosos van dirigir-se cap on es trobava l'empresari, que era assegut al sofà del menjador, i van «llançar-s'hi al damunt». L'acusació assegura que li van causar la mort per asfíxia.

El tercer sospitós va trobar la dona de l'empresari i la va colpejar per fer-li perdre l'equilibri. Seguidament la va lligar en una cadira i va procedir a robar diners -entre els quals 2.500 euros i 4.000 dòlars en efectiu- i diverses joies que hi havia dins l'immoble. Va passar una hora fins que la víctima es va poder deslligar.

Dos dels acusats també haurien participat dos dies abans en un robatori en una casa habitada a Sant Cugat del Vallès, on s'haurien apoderat d'un cotxe. Per això el fiscal els demana 15 anys de presó pels dos robatoris amb força, mentre que pel tercer demana 10 anys de presó.