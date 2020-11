La Cambra aposta pels trens nocturns per atraure turisme

La Cambra de Comerç de Girona aposta per atraure companyies ferroviàries que ofereixin serveis de trens nocturns amb diverses capitals europees com a alternativa a viatjar en avió per atraure turisme. El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha recordat que «la lluita pel canvi climàtic» ha fet que molta gent aposti per mitjans de transport més sostenibles, com ara el tren. Davant d'aquesta situació, el president del Cercle d'Infraestructures, Pere Macias, ha recordat que Girona està «en bona situació», ja que compta amb vies d'ample europeu i el trajecte amb bona part de les ciutats d'Europa es pot fer «en una nit». A més, Macias ha recordat que l'estació de trens està connectada amb la d'autobús, fet que facilita la intermodalitat.

La conscienciació amb el medi ambient i el canvi climàtic està portant molts ciutadans europeus a replantejar-se els seus models de transport, també a l'hora de fer turisme. Això ha comportat que hi hagi moviments als països escandinaus que es neguin a utilitzar l'avió. D'altra banda, a França també s'ha format una associació que demana al Govern la creació de trens nocturns entre les principals ciutats que substitueixin els vols interns. Davant d'aquest moviment, des de la Cambra de Comerç de Girona han mostrat la seva aposta perquè els trens nocturns facin parada a la ciutat.

El president de la Cambra, Jaume Fàbregas, ha detallat que a la lluita mediambiental s'hi ha sumat la «liberalització del transport per tren», fet que permet a qualsevol companyia operar en les vies de qualsevol punt d'Europa.

Per aquest motiu, el president de la Fundació Cercle d'Infraestructures, Pere Macias, creu que Girona està «en bona situació» per atraure aquests trens nocturns. El principal motiu és que els visitants poden arribar a la ciutat «en una nit» procedents de «la majoria de capitals europees». Macias, però, també ha apuntat que la ciutat té altres avantatges, com ara vies d'ample europeu.

Actualment, la província de Girona compta amb la línia d'alta velocitat, que ja és igual que les de la resta d'Europa. A més, a la línia de trens convencionals també hi ha una via mixta que combina els rails d'amplada espanyola amb l'europea.

D'altra banda, el president de la Fundació Cercle d'Infraestructures ha recordat que els trens turístics necessiten un espai on instal·lar-se mentre els netegen i es preparen per a la tornada. Segons Macias, a l'estació de Mercaderies de Girona hi hauria prou espai per construir-hi una nau on deixar-hi els trens un temps i que el personal de neteja pogués deixar-la a punt per al nou trajecte. Segons Macias, aquestes condicions no hi són en altres punts com Barcelona, ja que la xarxa ferroviària està «saturada».



Intermodalitat a Girona

A tots aquests avantatges cal sumar-hi que l'estació de trens de Girona està pràcticament integrada amb la d'autobusos, que està un nivell per sobre de la d'alta velocitat. Això permetria que els turistes poguessin desplaçar-se a qualsevol punt de la demarcació amb la connexió per carretera. De fet, el president de la Cambra, Jaume Fàbregas, ha apuntat que els trens nocturns suposarien una «alternativa» a l'avió per arribar a la Costa Brava.

Per la seva banda, el president de l'associació de transportistes Asetrans, Àlex Gilabert, ha recordat que l'estació d'autobusos de Girona compta amb l'espai suficient per acollir els turistes que podrien arribar en tren i distribuir-los per la Costa Brava i també per l'interior de la demarcació o, fins i tot, anar a Barcelona i altres punts de Catalunya.