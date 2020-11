Cassà tindrà cavalcada de Reis sense comitiva reial

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha anunciat que tindrà cavalcada de Reis el proper 5 de gener però sense les tradicionals comitives reials. Des del consistori han explicat que els tres Reis passejaran amb les seves carrosses pels carrers del municipi en un nou recorregut -que es farà públic properament- i demanarà a les famílies que la segueixin des dels balcons o les finestres de casa seva.

A més, es retransmetrà un programa a través d'Internet amb connexions en directe amb la cavalcada, que inclouran entrevistes a personatges reials, contes o cançons. L'objectiu és que Ses Majestats "entrin a les cases de manera segura".

D'altra banda, les famílies que ho desitgin podran demanar un missatge personalitzat en format vídeo per als més petits.

L'Ajuntament i la Comissió de de Reis fa setmanes que treballen per adaptar aquest esdeveniment a la nova situació provocada per la covid-19 i no descarta que s'hagin de prendre noves decisions en funció de l'evolució de la pandèmia.