Cau una banda que enviava marihuana a tot Europa des de la Costa Brava

La policia ha desmantellat una banda dedicada al tràfic internacional de marihuana que operava des de la Costa Brava. La Policia Nacional i Vigilància Duanera han arrestat quatre persones a qui vinculen amb tres carregaments de droga interceptats a la Jonquera. En total, s'hi van comissar 270 quilos de marihuana.

Els membres de la banda s'han detingut a Barcelona però operaven des de la província de Girona, on la policia va dur a terme quatre escorcolls a Lloret de Mar i Vidreres. Els quatre arrestats estan acusats de presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal. Es tracta de quatre integrants de l'organització, d'origen polonès, entre els quals es troben els principals responsables, que operaven des de Lloret de Mar.

La investigació policial va començar a principis d'aquest any, quan la policia va tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana, que operava des de la Costa Brava, mentre que el destí de la droga se sospitava que eren diferents països d'Europa. Cal recordar que el preu de venda de la substància estupefaent pot arribar a triplicar el seu valor a Espanya. Uns guanys que els narcotraficants tenen molt clars quan es dediquen a aquesta pràctica.

Per poder enviar la droga cap a la resta d'Europa, l'organització criminal desmantellada feia servir camions de transport de mercaderies. A dins dels tràilers hi ocultaven la marihuana per així esquivar possibles inspeccions de la càrrega realitzades per la policia.



La ruta de la Jonquera

Una de les rutes utilitzades per aquesta banda de narcotraficants és la del pas fronterer de la Jonquera, que connecta per carretera amb la resta d'Europa.

Per poder escapçar aquesta banda, a mitjans del mes d'octubre, els cossos policials van dur a terme quatre entrades i registres simultanis en quatre domicilis utilitzats pels membres de l'organització per a l'emmagatzematge i envasat de la mercaderia.

Si bé en el moment de practicar-se les entrades i escorcolls a Lloret de Mar i Vidreres, no van ser localitzats els membres de l'organització, sí que s'hi van descobrir nombrosos indicis que els relacionaven amb els il·lícits investigats.

En aquests escorcolls es van intervenir més de quatre quilos de marihuana i haixix, així com també van decomissar altres efectes. Per exemple, dues bàscules de precisió i envasadores, gairebé 4.000 euros en efectius, i dos turismes.



Tres carregaments frustrats

D'altra banda, la Policia Nacional i Vigilància Duanera ha pogut constatar durant el desenvolupament de la investigació que aquesta organització desmantellada està vinculada amb tres carregaments de marihuana interceptats en diferents controls realitzats a la frontera amb França al seu pas per la Jonquera. El primer dels comissos es va fer al gener i es van aconseguir comissar fins a 270 quilos de droga. Es tracta d'una ruta utilitzada per molts narcotraficants. De fet, la policia comissa sovint en aquest punt fronterer grans quantitats de droga -sobretot haixix i marihuana- i s'hi detenen petits i grans traficants. La via ràpida -l'autopista- és una de les rutes clau per passar per aquesta zona per circular cap al nord d'Europa.

En el cas d'aquesta banda, la detenció dels quatre integrants i principals investigats es va dur a terme a la cèntrica estació de França de Barcelona. Els arrestos, assegura la policia, van realitzar-se tenint en compte la potencial perillositat dels investigats després d'haver fet els registres als seus domicilis. Per poder immobilitzar i detenir aquests narcotraficants, els agents van comptar amb el suport del Grup d'Operacions Especials de Seguretat de la Policia Nacional.

La investigació i desmantellament d'aquesta organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana ha anat a càrrec d'efectius de la Brigada Provincial de Policia Judicial del CNP de Girona i de la Comissaria de Lloret de Mar conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera.