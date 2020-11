Girona suma vint morts pel virus

Les pandèmia continua deixant dades epidemiològiques confuses tant a la Regió Sanitària de Girona com a Catalunya. Primerament, degut a problemes tècnics, Salut les va publicar amb retard a la tarda en comptes del matí, amb la sorpresa que Girona va sumar un total de vint morts més respecte a dilluns. Aparentment, la regió no registrava una xifra diària tan alta des del 21 d'abril, quan les funeràries en van reportar 29 de noves. Cal tenir present, però, que són persones que han mort fa dies i les funeràries les notifiquen amb retard. El recompte oficial de víctimes que el Departament de Salut facilita s'ajusta a mesura que van arribant les notificacions de defuncions, de manera que fins passats uns dies no es defineix exactament quants morts hi ha hagut per la COVID-19. Això pot generar confusió, ja que en aquest cas es desconeix el motiu pel qual totes aquestes víctimes es van notificar tot just ahir.

De moment, el que sí que se sap és que entre el 24 i el 30 d'octubre es van declarar 36 defuncions, 13 la setmana anterior i deu l'altra setmana. Per tant, aquestes dades demostren que en dues setmanes s'han més que triplicat les defuncions per coronavirus. I de les morts d'ahir, catorze han tingut lloc a hospitals o sociosanitaris i la resta, o bé a domicilis o bé encara no s'han classificat.

Es produeix una situació similar amb el nombre de nous casos. Ahir es va registrar la segona xifra més alta de la pandèmia amb un total de 901 positius. L'anterior rècord data del 25 d'octubre, amb 904 positius. El recompte oficial de Salut també s'ajusta a mesura que van arribant els resultats de les proves PCR i tests d'antígens. Per tant, fins al cap d'uns dies no se sap quan es va diagnosticar cada cas.



A punt de doblegar la corba

D'altra banda, si es fa una altra lectura de les dades d'ahir, la situació epidemiològica convida a l'optimisme. I és que la velocitat de reproducció del virus ja se situa en 1,02 i cada s'aproxima més a 1, un paràmetre ideal, segons Salut, per poder controlar el contagi. La dada és rellevant tenint en compte que, una setmana enrere, era d'1,67. Això vol dir que, de mitjana, cent persones contagiades actualment en poden infectar unes 102. Fa una setmana, en podien contagiar 167, per tant el virus es reproduïa molt més ràpid.

Una altra bona notícia és la forta davallada del risc de rebrot per segon dia consecutiu. Ahir va baixar 53 punts fins a 877, mentre que la setmana anterior era de 1.172. Malgrat tot, continua sent molt elevat ja que el llindar de risc alt se situa en cent punts.

Finalment, hi ha 311 persones hospitalitzades, nou més que dilluns, i 66 estan a l'UCI, tres més. Quant a municipis, Palafrugell segueix sent la ciutat de més de 20.000 habitants de Catalunya amb el risc de rebrot més alt.