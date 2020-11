Olot ampliarà el geriàtric de l'antic hospital per acollir més residents

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, ha anunciat que ampliaran la residència geriàtrica de l'hospital Sant Jaume amb noves àrees de convivència a les dues plantes superiors de l'edifici. A l'últim ple, Berga va plantejar que l'actual residència és poc sostenible.

En canvi, segons ell, més habitacions per acollir més places reduiran les pèrdues de la residència. Ara, la residència té seixanta-cinc places i la idea és que arribi al centenar. La previsió és que la residència ocupi 6.000 dels 12.000 m2 que tenia l'antic hospital Sant Jaume.

Berga va explicar que «l'actual residència només ocupa les dues primeres plantes de l'antic hospital que donen al carrer Sant Rafel». Aquesta part va ser totalment reformada entre el 2016 i el 2018. La Fundació Hospital Sant Jaume hi va construir una cuina nova i habitacions amb capacitat per a disset usuaris. L'acció va tenir un cost aproximat de 500.000 euros, dels quals 180.000 van ser aportats per les fundacions sorgides de les antigues caixes d'estalvis. Va ser la primera part d'una reforma valorada en uns tres milions i mig d'euros que ha de convertir l'antiga residència en un centre per a la gent gran basat en la millora de la convivència. Quan van obrir la primera unitat de convivència denominada Sant Rafel va ser la segona que existia a Catalunya.

Segons ha explicat l'alcalde, en diferents ocasions, es tracta de grups de quinze a disset usuaris que comparteixen la sala d'estar i el menjador amb l'objectiu de tenir una vida el màxim de similar a la que tenien quan estaven a casa seva. És una nova manera d'atendre la gent gran que ha perdut un cert grau d'autonomia i que, per tant, requereix més atenció, però que té la capacitat de prendre les seves pròpies decisions.

Berga va comptar que la transformació de l'antiga residència en el nou model de geriàtric repartit en unitats de convivència ja ha tingut tres fases.

En les dues últimes, van aconseguir sumar 337 m2 a la superfície de l'equipament a partir de la reordenació de la circulació de la residència i van fer una sala d'estar amb accés a la terrassa acabada de condicionar. Els treballs van tenir un cost aproximat de 700.000 euros.

Aquestes obres van ser presentades en una jornada de portes obertes, en la qual van participar més de cinc-centes persones.

En els últims mesos, les obres han patit un alentiment molt important per causa de la pandèmia de la covid-19. Ara, treballen en la construcció d'un nou accés a la residència des del pati de l'antic hospital, en un nou ascensor, una sala de relació per als usuaris, una millora de la climatització, una escala i nous elements de seguretat. Les obres actuals tenen un pressupost de 804.000 euros.

El final de la transformació de la residència de l'hospital Sant Jaume estava previst per al 2021. Ara amb l'alentiment patit no hi ha cap data concreta. El que sí està clar és la voluntat de tirar endavant un nova manera de viure en una residència.