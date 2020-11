Ryanair preveu operar vuit rutes l'estiu que ve des de l'aeroport de Girona

Ryanair té previst, a hores d'ara, oferir vuit rutes l'estiu que ve des de l'aeroport de Girona. Després de tot un hivern en el qual l'aerolínia de baix cost ha decidit no operar des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, la previsió és que recuperi sis línies l'última setmana de març i dues més a principis de juny. Aquests són, almenys, els bitllets que hi ha disponibles per comprar a data d'avui des de la seva pàgina web, ja que des de fa uns mesos l'aerolínia no dona dades per aeroports i es remet només a la informació disponible al seu portal. Tot i això, les previsions podrien variar en funció de com evolucionin les restriccions per la pandèmia del coronavirus.

Les sis connexions que, de moment, Ryanair té previst recuperar a partir de l'última setmana de març des de Girona són amb Düsseldorf (Alemanya), que té disponibles dues freqüències setmanals; Pisa (Itàlia), per a la qual hi ha previstes tres freqüències setmanals; Poznan (Polònia), amb una freqüència; Wroclaw, també a Polònia, amb dues freqüències; Bournemouth (Regne Unit), amb quatre freqüències més, i Londres Southern, amb dues connexions cada setmana. Al juny, l'aerolínia irlandesa té previst recuperar dues destinacions més: Cork, a Irlanda, amb dues freqüències setmanals, i Londres Luton, també amb dues connexions a la setmana. Aquests són els destins que la companyia permet comprar actualment des de la seva pàgina web.



Reducció progressiva

Aquestes vuit destinacions es troben, de moment, molt per sota de les previsions que tenia Ryanair per a la temporada d'estiu de 2020, que ascendien a 41 connexions, tot i que al final es van acabar reduint considerablement a causa de la pandèmia i les restriccions. Ara, el futur de la companyia irlandesa a l'aeroport gironí és incert, ja que a banda de marxar-ne durant la temporada d'hivern i deixar els seus treballadors en ERTO, manté un llarg conflicte laboral amb la plantilla, a qui va retallar drets laborals a canvi de no treure la base gironina. A més, la companyia ha rebut diverses sentències en contra dins l'àmbit laboral que l'han obligat a readmetre treballadors que havia acomiadat de forma improcedent.

L'hivern passat, Ryanair ja havia mantingut una programació de mínims des de l'aeroport de Girona, ja que només havia operat set destinacions, una de les xifres més baixes de la seva història. Cal tenir en compte que Ryanair és, amb molta diferència, la principal companyia de l'aeroport de Girona, ja que transporta set de cada deu passatgers que utilitzen aquestes instal·lacions. Això fa que, amb la seva decisió de no volar aquest hivern des de Vilobí, l'aeroport quedi pràcticament buit, ja que les altres companyies que hi operen treballen només a l'estiu. Així doncs, des del passat 24 d'octubre -data en què es va enlairar el darrer avió de Ryanair de la temporada- fins a finals de març no hi ha previst cap vol comercial des de Vilobí, de manera que només operaran vols privats i de mercaderies.

Tot i això, és possible que les previsions de Ryanair per a Girona a partir de la propera primavera encara puguin tornar a variar -a l'alça o a la baixa- en els propers mesos, en funció de com evolucioni la pandèmia i, sobretot, el volum de negoci de la companyia.