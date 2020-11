Troben 123 quilos d'haixix i 130 de marihuana a la Jonquera

La Guàrdia Civil va descobrir i comissar 123 quilos d'haixix i 130 de marihuana en dobles fons de dos vehicles a la Jonquera. A més, va detenir els dos conductors, dos ciutadans alemanys, per presumpte tràfic de drogues. La primera actuació de la Guàrdia Civil de la Jonquera es remunta al 29 d'octubre.

Els agents van fer aturar un camió de petit tonatge quan circulava per l'AP-7.

Un cop identificat el conductor, la policia va procedir a inspeccionar la part posterior del camió i va descobrir que en un doble fons hi havia 119 paquets al buit d'una substància que va donar positiu en marihuana. En total hi havia 129,8 quilos. Per tot això, van arrestar F.H., de nacionalitat alemanya i 54 anys, per un suposat delicte contra la salut pública.

El segon comís de droga també el van fer agents de la mateixa unitat. Va ser dos dies després, però cap a les cinc de la tarda i també durant un control fiscal a l'AP-7 en direcció França. En aquest cas, van aturar un monovolum també amb matrícula d'Alemanya. Després d'identificar-ne el conductor van veure que els baixos dels seients de la part posterior de l'automòbil i el terra del maleter havien estat manipulats.

En accedir-hi van trobar-hi dobles fons, que contenien 119 paquets al buit d'una substància que va donar positiu d'haixix. En total, després de pesar la substància, va donar 123 quilos. Els agents van arrestar el conductor.

La Policia Local de Roses va interceptar ahir una partida de 2,8 quilos de cocaïna durant un control a Mas Mates. Una patrulla va aturar un cotxe on viatjaven tres homes francesos i, durant la inspecció del vehicle, els policies van descobrir dos paquets amb la droga a l'interior. En veure's descoberts, els tres homes van intentar fugir corrents. La Policia Local en va poder arrestar dos i està intentant localitzar el tercer. Es calcula que la droga comissada té un valor d'uns 140.000 euros al mercat negre.