USTEC-STEs denuncia dificultats en 25 escoles de Girona per trobar substituts

El sindicat docent majoritari a Girona,USTEC-STEs, ha denunciat que hi ha 25 escoles escoles de la demarcació de Girona que esperen professors substituts des de fa dues setmanes. Aquestes baixes no s'estan cobrint per una «manca de previsió» del Departament d'Educació i per falta de professionals, segons ha explicat el sindicat aquest matí en roda de premsa. La seva portaveu, Glòria Polls, ha recordat que fa temps van reclamar més docents per fer front a les baixes per la pandèmia i una de les propostes que posen sobre la taula és que els docents que fan un terç de la jornada, passin a fer jornada sencera.

Així mateix, el sindicat ha alertat que el departament fa treballar els docents interins que són col·lectiu de risc a l'espera que se'ls tramitin les baixes. Els treballadors en aquesta situació s'han hagut de reincorporar presencialment i des del sindicat alerten que genera «neguit i angoixa» entre els afectats. El col·lectiu considerat vulnerable inclou les embarassades però també persones amb patologies cardiovasculars, hipertensió, diabetis, obesitat o els majors de 60 anys, entre d'altres.

La portaveu del sindicat a Girona ha exposat en roda de premsa nombroses mancances en els centres educatius i ha demanat al departament que actuï «immediatament» per garantir la seguretat dels docents i que atengui les demandes sindicals. Demanen que es compacti l'horari lectiu en jornada intensiva per reduir la mobilitat, la contractació de més docents, una millora els equips de protecció interpersonal i que es reconeguin els col·lectius vulnerables. El delegat de Salut Laboral de Girona, Dani Turon, ha detallat que els criteris per considerar col·lectiu vulnerable és diferent entre el personal fix i l'interí, una situació que veu «incongruent» i que reclama que es resolgui.

USTEC també considera que el reforç de mestres proposat per Educació no és suficient i que calen més professionals. Un dels efectes més directes és la dificultat per cobrir les baixes amb substituts. Actualment, a la demarcació de Girona, hi hauria 25 escoles amb dificultats per trobar substituts, segons ha explicat el delegat sindical de Girona, Raúl Cansado, i la setmana passada n'eren 24.

El sindicat, a més, també ha assegurat que els centres pateixen una «manca d'instruccions clares i precises» per part del departament, la qual cosa ha provocat «malestar» entre els equips directrius. Alerta que han hagut d'incrementar les tasques més enllà de les estrictament docents i que «no donen l'abast».