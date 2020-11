Girona viu el segon pitjor any de la dècada en robatoris a domicilis

Els robatoris amb força a habitatges van tocar sostre l'any passat. Així ho mostren les dades que difon el Ministeri de l'Interior i que situen el 2019 com el segon any amb més sostraccions d'aquesta tipologia a Girona. Es van registrar 3.646 casos. Una xifra que només es veu superada pels 3.714 de l'any 2012.

La tendència d'aquest any, en canvi, és diferent, ja que la pandèmia ha marcat la vida de tots els gironins però també la dels delinqüents. L'estat d'alarma i el confinament imposats durant la primavera han tingut un especial impacte en els fets delinqüencials. Han patit una davallada en global i els robatoris en habitatges no en són l'excepció.

Les dades del primer semestre mostren una caiguda del 39,3% a Girona. S'ha passat dels 1.828 fets de l'any passat als 1.109 casos entre gener i juny d'enguany. Tot i aquesta baixada, caldrà veure si després de la represa i l'aixecament de restriccions ha empitjorat molt la situació. De fet, a partir del juny hi ha hagut robatoris en diversos punts de la demarcació però, per ara, no hi ha dades oficials del nombre real. Per tant, caldrà esperar a veure les dades del tercer trimestre, que no s'han fet encara públiques, per poder-ho afirmar.

Els robatoris en domicilis són dels tipus delictius que més preocupen la policia perquè toquen la propietat privada i la intimitat de les persones, ja que el que es viola és el seu habitatge. A vegades, els lladres entren mentre la gent és a casa dormint; d'altres les assalten quan veuen que no hi ha ningú, i alguna vegada també hi ha hagut assalts violents, en els quals els lladres han acabat amenaçant els inquilins i fins i tot han causat lesions als habitants de la casa assaltada.

Les dades de l'any 2019 del Ministeri de l'Interior també mostren que els robatoris amb força en habitatges en els últims deu anys han patit un increment clar. Si bé el 2012 va ser l'any amb més casos (3.714), després es van anar reduint. L'any 2015 es va viure el mínim històric del període analitzat. Llavors se'n van denunciar 2.862. A partir d'aquest any, els fets van anar pujant i entre els anys 2016 i 2018 es va superar la xifra dels 3.000. De fet, la diferència entre el 2018 i el 2019 és molt mínima, de només 10 casos.



Onades de robatoris

El 2018 va estar marcat per diverses onades de robatoris a la comarca de la Selva. Aquesta va afectar per exemple poblacions com Sils, Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar i rodalies. Aquests assalts van causar molta alarma i es va incrementar la pressió policial i es van fer detencions. L'any passat també es va tancar amb una onada de robatoris en cases i botigues del Gironès, que també es va frenar amb detencions dels Mossos.

Des de llavors i al llarg d'aquest any també hi ha hagut repunts de robatoris en punts de la demarcació i la policia hi lluita constantment. També cal recordar que la de Girona sol ser una de les províncies on hi ha més robatoris amb força a domicilis d'Espanya. Per exemple, el 2018 el va tancar essent la setena amb més casos de tot Espanya.



Mobilitat, costa i frontera

Aquest alt nombre de robatoris s'explica d'entrada per l'alta mobilitat dels delinqüents que es dediquen a assaltar habitatges i que sovint venen a la província per les seves grans vies de comunicació i llavors retornen al seu país.

Però les comarques de Girona també són atractives pels malfactors perquè són frontereres i també perquè compten amb moltes urbanitzacions, i moltes estan situades a la Costa Brava. Aquests habitatges sovint romanen buits durant la tardor i l'hivern, fet que solen aprofitar els lladres d'habitatges.

La lluita policial és constant contra els lladres de vivendes però els delinqüents ho saben i se les empesquen per trobar maneres de no deixar rastre. També hi ha casos que els malfactors que protagonitzen els robatoris són multireincidents.

Un tipus de delinqüent contra el qual s'intenta lluitar des de la judicatura i els estaments policials per tal que no segueixin causant problemes a la població, però sovint això és complicat.



Assalts violents

Els robatoris violents a domicilis van castigar Girona sobretot l'any 2010 (50 casos), i des de llavors els nivells han anat a la baixa. Molta gent, però, encara té a la retina algun dels assalts violents que van afectar aquella època, sovint en masies aïllades i fins i tot algun va acabar amb crim. Els més recents en el temps, en canvi, són casos sobretot relacionats amb la droga o robatoris que acaben sent violents perquè el lladre es troba el propietari de la casa al domicili.