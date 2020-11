El Govern engega un pla per fer viables els escorxadors petits del país i promoure'n millores

Diversos escorxadors de baixa capacitat han tancat en els darrers anys, i alguns dels que segueixen oberts tenen seriosos problemes de viabilitat. Això fa que, en ocasions, el bestiar de les explotacions ramaderes s'hagi de dur a escorxadors més allunyats. De retruc, algunes explotacions han hagut de tancar perquè no poden fer front a l'augment de costos. Ara, el Govern ha engegat un pla per fer viables els escorxadors petits i així afavorir cadenes de distribució curtes i mercats locals. Aquesta primera convocatòria, dotada amb 150.357 euros, es destinarà a millorar i reformar 16 escorxadors i fer-ne dos de nous a l'Anoia i al Moianès. El 2021 i el 2022 hi haurà dues convocatòries més dotades amb 600.000 euros.

La creació d'aquest pla de suport als escorxadors petits del país l'ha donat a conèixer la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que aquest dijous ha visitat una explotació ramadera de Ripoll que utilitza l'escorxador comarcal situat a aquesta localitat. Aquest és un dels divuit que s'han escollit en la primera convocatòria d'ajuts per millorar els processos productius i l'eficiència de l'activitat.

Segons ha detallat la consellera, la Generalitat vol promoure i fomentar la innovació, eficiència i competitivitat dels petits escorxadors que tenen compromesa la continuació de la seva activitat. A més, també vol donar suport en la implantació de nous petits escorxadors, com els que està previst que es construeixin a Òdena (impulsat per Jaume Jorba) i al Moianès (Consorci de Promoció dels municipis del Moianès). En el cas d'aquest últim, consistirà en la creació d'un nou mòdul que permetrà incorporar una línia de cabrum, oví i boví.

Així, s'han establert tres línies d'actuacions diferents. La primera en inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d'arranjament i reforma d'instal·lacions ja existents. La segona centrada en l'elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d'arranjament i reforma d'instal·lacions ja existents. I, finalment, una tercera per a inversions en la construcció de nous petits escorxadors d'ungulats domèstics.

Aquesta primera convocatòria està dotada amb una partida de 150.357 euros però les aportacions augmentaran fins als 600.000 euros en la convocatòria del 2021 i una tercera que hi haurà el 2022.



Evitar el tancament

La consellera ha admès que la realitat dels escorxadors petits és "crua" i que això ha comportat un degoteig de tancaments de negocis a diferents punts del territori. Quan això passa, ha dit, el seu entorn queda "tocat" i algunes explotacions ramaderes dels voltants han de tancar perquè no poden acudir a escorxadors més llunyans per l'encariment dels costos.

Per evitar que això passi, el Govern vol fer aquest "acompanyament" per impulsar les millores necessàries que, de retruc, també serveiran per fixar el sector ramader el territori, afavorint l'arrelament de la població en zones rurals i desenvolupar cadenes curtes i mercats locals. Unes cadenes, ha dit, que durant la pandèmia han demostrat que ajuden els productors locals i al consumidor, que té a l'abast producte de proximitat.

D'altra banda, també ha explicat que s'està treballant en un projecte pilot d'un escorxador mòbil a comarques centrals.



Un servei essencial per als ramaders locals

El pastor Miquel Casas, que té una explotació ecològica de xai i cabrit, ha explicat que aquesta línia d'ajuts per a escorxadors petits és una "tranquili·litat" per als ramaders locals perquè permetrà donar viabilitat a aquestes instal·lacions que, sense el suport públic, tindrien problemes per tirar endavant. En el cas del Ripollès, ha recordat que en els últims deu anys han anat tancant els que hi havia i actualment hi ha l'escorxador comarcal del Ripollès que és el que li dona el servei.

Haver de desplaçar-te a altres comarques per portar el bestiar és una despesa de temps i diners que posa en risc la viabilitat de les explotacions. Casas detalla que cada setmana porta bestiar a sacrificar i que és molt millor poder fer-ho en un escorxador local per reduir despeses i també perquè el tracte és més directe.

Els escorxadosr que s'acullen a la primera convocatòria d'ajuts són de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Sort (Pallars Sobirà), Tortellà (Garrotxa), l'Armentera (Alt Empordà) i Gandesa (Terra Alta), entre d'altres punts del territori.