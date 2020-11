Rosa Lluch serà la candidata dels comuns al Parlament per Girona

La filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch, serà la candidata d'En Comú Podem (ECP) per Girona a les eleccions al Parlament del pròxim 14 de febrer, a l'espera que es faci la ratificació formal per part del partit.

Lluch ja va ser cap de llista d'ECP per Girona en les passades eleccions al Senat, i ara ha estat proposada en aquests nous comicis per la persona que es presentarà com a aspirant a presidenta de la Generalitat per aquesta formació, Jéssica Albiach.

En una piulada a les xarxes socials, Albiach ha assegurat que la candidatura de Lluch és la «garantia» de portar a les institucions «un projecte conciliador, més solvent i just» que també «garanteixi uns serveis públics que siguin mur davant la crisi que estem vivint».



«Il·lusió i esperança»

Amb el llegat d'un pare a qui el PSC ret homenatge cada any després del seu assassinat a mans d'ETA fa vint anys, Rosa Lluch va explicar ahir dimecres a través de les xarxes socials que sent «il·lusió i esperança» davant del nou projecte.

Rosa Lluch relata que aspira a defensar els «drets» dels gironins, un territori que qualifica de «fonamental» en la seva vida, després d'haver-s'hi doctorat l'any 2003.

A més, el seu pare, Ernest Lluch, està enterrat a la localitat gironina de Maià de Montcal, on cada any acudeixen destacats líders socialistes a fer una ofrena floral, precedida de parlaments en els quals s'evoca la seva figura, assassinada per ETA. És per diversos motius, doncs, que se sent vinculada al territori.

Lluch ja va tancar la llista d'En Comú Podem (ECP) al Congrés a les eleccions del 2018 i va encapçalar la candidatura dels comuns al Senat en les del 2019. En les darreres eleccions catalanes, els comuns van aconseguir vuit escons al Parlament, set dels quals a Barcelona i un a Tarragona.