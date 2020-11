Sant Joan les Fonts ha de contractar seguretat per evitar «botellons»

La font ornamental amb restes dels litres de detergent que hi van llençar.

La font ornamental amb restes dels litres de detergent que hi van llençar. Ajuntament de sant joan les fonts

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts tornarà a contractar el servei de vigilància que tenia durant l'estiu. Segons ha explicat l'alcaldessa, Maria Vidal (JuntsxCat), el motiu són les bretolades i botellons produïts dins de l'àmbit de l'estat de l'alarma per la covid.

Els esdeveniments que han provocat la decisió són un botellón darrere de l'absis del monestir i una buidada de detergent industrial en una font ornamental.

Segons fonts de l'Ajuntament, tot i la prohibició de sortir a la nit, un grup es va concentrar darrere l'absis i, a banda de consumir alcohol, van arrencar les barres de la barana que hi ha per separar l'indret del riu i les van encendre per tal d'escalfar-se.

La mateixa nit, alguns desconeguts van abocar litres de sabó a la font ornamental que hi ha a la plaça Sant Jordi. A conseqüència d'això, el motor que dona força es va cremar i ha quedat fora de servei. El producte químic de la zona ja s'ha retirat però el motor està pendent de reparar-se.

L'alcaldessa ha posat el botellón dins de l'àmbit dels que tenen lloc cada cap de setmana a diferents llocs de la comarca. Fa poc temps, l'Ajuntament de Tortellà va denunciar botellons al cementiri i a llocs amagats de la localitat.

La coincidència està en el fet que el monestir de Sant Joan les Fonts està situat en un lloc allunyat del nucli urbà i que la part de darrere de l'absis està molt amagada.

L'alcaldessa ha apuntat que desconeixen el nombre de participants al botellón. Ha explicat que el nombre de persones sol variar en cada botellón i que quasi sempre van acompanyats de deixalles i desperfectes.

Segons ella, «el tema de les bretolades no és nou, de tant en tant en trobem alguna. Estem vivint moments de molta crispació i neguit i això a vegades pot comportar aquest tipus d'acció incívica».

Maria Vidal ha avançat que la contractació del servei de vigilància privat serà temporal, perquè ara l'Ajuntament està en procés de contractació d'un agent cívic.