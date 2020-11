«Torni demà, avui no es jutgen drogues!»

Són quarts de deu del matí. La sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona es prepara per a la primera de les sis conformitats que s'han fixat per al dia. N'hi haurà una cada mitja hora, el temps que els caldria als advocats per arribar a acords amb els seus clients i amb la Fiscalia i per tal d'evitar la parafernàlia d'un judici. Totes les compareixences serviran per intentar arribar a acords i tancar fins a sis casos de delictes contra la salut pública, o abandonant els eufemismes, delictes de drogues. És un tot o res, i si no hi ha acord, «torni un altre dia».

Tot el moviment es concentra als jutjats socials. A l'altra banda del passadís hi ha la secció penal, i avui només es parlarà de marihuana, cocaïna i haixix, però poca cosa es dirà: de sis compareixences, dos èxits i quatre fracassos. Dos quarts de deu; primera compareixença i no han arribat ni els acusats ni el lletrat. L'advocada d'un dels acusats ha trucat per comunicar que té símptomes de covid i que no vindrà. «S'ha suspès la vista», avança la funcionària, amb una frase que farà eco durant tot el matí.

El cas implicava un matrimoni de Puigcerdà que va ser enxampat en dues ocasions l'any 2018 pels Mossos d'Esquadra venent diferents substàncies estupefaents des del seu domicili. «L'home venia les substàncies mentre la dona vigilava pel balcó», assegura la Fiscalia. Els demanava 5 anys de presó a cadascú i una multa de 20 mil euros. La defensa de l'home sosté que la droga decomissada en els diversos registres efectuats al domicili -hi havia 40 grams de cocaïna, 500 grams de marihuana i 233 grams d'haixix, juntament amb una balança i 1.160 euros en metàl·lic- era per a consum propi. La droga intervinguda té un valor de 6.577 euros al mercat negre.

Les deu, segon intent. L'escenari es trasllada a Figueres, però el modus operandi és similar: venda de drogues i penes sol·licitades per la Fiscalia de 4 anys. Tampoc es conforma, i aquest cop és per desacord entre les parts. Una conformitat exigeix a l'acusat que admeti els fets, a canvi d'una rebaixa de pena que de vegades no és suficient per evitar la presó. Però l'acusat arriba tard i pregunta per la secció quarta -petit error de notificació. «S'ha suspès la vista», li comunica la funcionària, davant la seva estupefacció.

La tercera hauria de complir la dita i vèncer, però per començar un dels lletrats arriba tard. Els acusats, pare i fill, s'han equivocat de jutjat i han anat a Ramon Folch. «La Fiscalia proposa retirar l'acusació del meu client i rebaixar la pena al segon, ens hem de posar d'acord els advocats però espero que conformarem», explica l'advocada del pare. Els fets que s'han traslladat a l'Audiència Provincial són de l'any 2015 i van tenir lloc a la Jonquera. En el transcurs d'una inspecció realitzada a una carnisseria del municipi, els Mossos d'Esquadra van localitzar una caixa metàl·lica en un prestatge situat al mostrador ple de paquets de cocaïna. Al mateix prestatge hi van trobar haixix. En el moment dels fets hi havia el pare del propietari del local, que vigilava mentre el segon feia unes compres.

Però no hi ha acord. Següent. «Ja no sé per quin anem», fa broma la funcionària. Aquest cop l'escenari es trasllada a Lloret de Mar. L'advocat es reuneix amb els dos acusats de vendre droga amb el seu habitatge com a lloc d'intercanvi del material. Segons la Fiscalia, una patrulla de Mossos va localitzar l'any 2017 un dels acusats i en registrar-li les pertinences van trobar cocaïna. En un registre posterior al domicili van trobar una carmanyola amb sis bossetes de cocaïna, a més de 300 grams de marihuana i d'altres substàncies tòxiques.



«Tornin al febrer»

Després de molta estona amunt i avall parlant pels passadissos, tampoc hi ha acord. «Tornin al febrer!», els avisen.

A partir d'aquí, sembla que tot rutlla. No ha estat un matí perdut. I la primera conformitat del dia arriba ben entrades les dotze del migdia, i amb mitja hora de retard. Paradoxalment, es tracta del cas més antic, cal remuntar-se a l'any 2008. El principal motiu que ha trobat el Fiscal per rebaixar els 4 anys i 6 mesos de presó per l'acusat ha estat un atenuant molt qualificat de dilacions indegudes. L'acord rebaixa la pena de presó a dos anys, i l'acusat no haurà de complir-la en un centre penitenciari. A canvi no podrà cometre cap delicte durant tres anys.

L'últim assenyalament també acaba amb un acord semblant. No és freqüent que en un mateix dia s'assenyalin sis compareixences a la secció penal. Segurament l'objectiu era descongestionar els assumptes relacionats amb delictes contra la salut pública, però avui no ha pogut ser, caldrà seguir esperant que arribi el dia «adequat».