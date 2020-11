USTEC-STEs alerta de dificultats en 25 escoles de Girona per trobar substituts

El sindicat docent majoritari a Girona, USTEC-STEs, ha denunciat que hi ha 25 escoles de la demarcació que esperen professors substituts des de fa dues setmanes. Segons el sindicat, aquestes baixes no s'estan cobrint per una «manca de previsió» del Departament d'Educació i per falta de professionals. La portaveu d'USTEC-STEs a Girona, Glòria Polls, ha recordat que fa temps van reclamar més docents per fer front a les baixes per la pandèmia i una de les propostes que posen sobre la taula és que els mestres que fan un terç de la jornada passin a fer jornada sencera per resoldre les dificultats per trobar substituts.

Segons va explicar ahir el delegat sindical Raúl Cansado en roda de premsa, fa dues setmanes que unes 25 escoles de primària de Girona estan a l'espera de rebre substituts que no arriben i culpa Educació de no utilitzar «tots els recursos».

Així mateix, el sindicat ha alertat de retards a l'hora de tramitar les baixes, la qual cosa fa que fa que el personal de risc dels centres hagi de seguir treballant a l'espera del tràmit. Els treballadors en aquesta situació s'han hagut de reincorporar presencialment i des del sindicat alerten que genera «neguit i angoixa» entre els afectats. El col·lectiu considerat vulnerable inclou les embarassades però també persones amb patologies cardiovasculars, hipertensió, diabetis, obesitat o els majors de 60 anys, entre d'altres. Segons el sindicat, el problema és que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) aplica criteris que no coincideixen amb les recomanacions del servei de prevenció de riscos laborals i es genera una «incoherència».

El sindicat, a més, també ha assegurat que els centres pateixen una «manca d'instruccions clares i precises» per part del departament, la qual cosa ha provocat «malestar» entre els equips directrius. Alerta que han hagut d'incrementar les tasques més enllà de les estrictament docents i que «no donen l'abast».

Precisament ahir, el Departament d'Educació va anunciar que formaria els docents a partir de la propera setmana perquè facin un «guiatge» als alumnes a partir d'ESO per recollir-se l'automostra a través de frotis nasal en cas de positiu al grup. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, va confirmar ahir el canvi de protocol amb l'objectiu d' «alliberar» recursos de l'atenció primària.

Els sindicats de professors ja hi han reaccionat en contra i reclamen que siguin els sanitaris els que facin les PCRs als centres escolars. En un comunicat, CCOO ha criticat que la modificació del protocol s'ha fet sense dialogar i que suposarà una «sobrecàrrega» per als equips educatius.