La velocitat del contagi a Girona segueix a la baixa i se situa al nivell de finals de setembre

Un mes després que els principals indicadors de contagi de la Regió Sanitària de Girona comencessin a disparar-se, sembla que s'estan estabilitzant en els darrers dies.

Una de les xifres més significatives és la taxa de reproducció del virus. Ahir va tornar a baixar i es va situar per sota del llindar d'1, paràmetre que indica un cert control de la reproducció del contagi. Concretament, està en 0,94 i això vol dir que cada persona, de mitjana, no arriba a contagiar-ne una altra. Dit d'una altra manera, cent persones en poden contagiar 96. Fa una setmana, la taxa era d'1,49 i, en fa dues, d'1,62. Per tant, el nivell reproductiu del contagi era altíssim. De moment, ahir ja va ser el setè dia consecutiu que va baixar aquesta taxa, que no es registrava des de finals de setembre, i ara caldrà veure si aquesta tendència es manté.

Una altra dada positiva és l'índex de risc de rebrot. Ahir va tornar a experimentar una forta davallada de 51 punts i ja se situa en 826, quan la setmana anterior era de 1.083. Tot i que encara està molt per sobre del llindar de risc alt, sembla que comencen a notar-se els efectes del tancament de bars i restaurants decretat fa vint dies, i també els del toc de queda ordenat fa deu dies. I és que tant la taxa de velocitat de contagi (Rt) com l'índex de risc de rebrot (EPG) són les principals dades que indiquen que els contagis comencen a reduir-se.



La situació no millora als hospitals Tot i això, el nombre de pacients gironins ingressats no para de créixer, i ahir es van notificar dues hospitalitzacions més, de manera que ja són 320 el total de persones ingressades per coronavirus. D'aquestes, 70 es troben en estat greu a l'UCI, quatre més que en el balanç anterior.

D'altra banda, ahir es van notificar 592 contagis nous, uns 300 menys que el dia anterior, quan se'n van notificar 90. En canvi, es van registrar tres defuncions noves per coronavirus, que sumades al còmput global fan un total de 952 víctimes mortals per coronavirus des que la pandèmia va arribar a les comarques gironines.

Quant a municipis, Palafrugell segueix sent la ciutat amb més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més alt de Catalunya, amb més de 2.000 punts. Cal tenir present que a finals de la setmana passada s'hi va fer un cribratge poblacional massiu. Figueres i Olot també tenen el risc bastant elevat, amb 1.392 i 1.300 punts cadascuna. Quant a comarques, la Garrotxa és la comarca gironina amb l´índex més elevat (1.113) i se situa en quarta posició a Catalunya.



Augmenten els morts a Ribes

D'altra banda, segons va avançar ACN, el brot de COVID-19 detectat a la residència municipal de gent gran de Ribes de Freser ha registrat una nova víctima mortal, un resident amb malalties prèvies. Amb aquesta nova defunció, de diumenge, la xifra total de morts s'eleva a set. Segons informa el Departament de Salut, el nombre de positius es manté estable amb 38 casos i es preveu que el brot «quedi resolt» aquesta setmana. A banda dels catorze residents que van sortir de l'aïllament la setmana passada, en els propers dies s'espera que ho facin 19 més. Està previst que es facin tests ELIS als cinc restants per comprovar la immunitat.