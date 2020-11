Baixen els grups educatius confinats i a 62.513 les persones en quarantena, amb 5 centres tancats

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 ha tornat a baixar fins als 2.588, 402 menys que dijous, quan havien pujat. Segons les dades del Departament d'Educació els grups confinats són el 3,59% del total. Hi ha 62.513 persones confinades, 10.588 menys que en el balanç anterior. D'aquestes, 59.467 són alumnes, 2.895 docents i personal d'administració i serveis i 151 personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 6.598 positius, 5.923 entre alumnat, 610 entre docents i personal d'administració i 65 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 21.699, 794 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha cinc centres completament tancats a Catalunya.

A la Llar d'Infants d'Ordis a l'Alt Empordà, se li sumen la Llar d'Infants L'Oreneta de Bolvir (Cerdanya), l'escola bressol El Petit Arc de Sant Martí a Terrassa (Vallès Occidental), l'Escola Antoni Balmanyà (Barcelona) i l'Escola Sant Salvador a Godall (Montsià).