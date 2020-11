Entren a robar en una cafeteria i en una perruqueria d'Olot

Durant la nit i la matinada del dijous, dia cinc de novembre, van tenir lloc dos robatoris amb força a Olot. El primer es va produir en una perruqueria situada al principi de l'avinguda Jaume II, al barri de Sant Miquel, i el segon va ocórrer a la cafeteria de l'estació d'autobusos al carrer Bisbe Lorenzana.

La primera detecció d'un robatori va tenir lloc a les 3.15 hores, segons va explicar ahir una de les responsables de la perruqueria assaltada. Els lladres van trencar, d'aguna manera, el vidre reforçat de la porta d'entrada. Es tracta d'una porta que dona al carrer i és molt visible des de l'avinguda Jaume II. El vidre va quedar trencat del tot, de manera que els lladres van poder entrar a la sala de treball de l'establiment. Ahir al matí encara es podien veure els vidres de la porta trencada i les cadires on seuen les clientes. Van arribar a la caixa enregistradora i se la van endur. També es van endur un ordinador portàtil i la guardiola on les clientes dipositen les propines. Segons una de les responsables de l'establiment, dins la caixa hi havia la recaptació de dos dies de feina.

Poc abans de les nou del matí, una veïna va trobar la caixa enregistradora al jardí de casa seva i va anar a avisar a una de les perruqueres que estava a l'establiment a l'espera que la policia anés a treure les mostres pericials.

La perruquera va explicar que l'establiment havia patit tres robatoris amb força des que està obert. Un d'ells va ser fet per la diada dels Reis de l'Orient de fa uns anys. En aquella ocasió, els lladres van trencar el vidre d'una finestra per entrar a l'establiment. Van evitar la porta principal més visible des de l'avinguda Jaume II.

Ahir al matí, veïns del barri es van acostar a l'establiment robat per mostrar la seva solidaritat amb les perruqueres.



Estació d'autobusos

Uns lladres van entrar a la cafeteria de l'estació d'autobusos i es van endur els diners que hi havia a l'interior de la caixa enregistradora. Els lladres van forçar la porta giratòria que serveix per agilitzar les entrades i les sortides dels viatgers a l'establiment, es van acostar a la caixa i es van endur els diners que hi havia dins. El robatori va tenir lloc al voltant de les 4.30 de la matinada. Hi ha constància del fet que els lladres anaven encaputxats, perquè van quedar enregistrats a les càmeres de seguretat que hi ha a l'estació d'autobusos. Es tracta d'un lloc amb diverses entrades i sortides per carrers diferents.