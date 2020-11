Maria Àngels Planas liderarà Junts a la vegueria de Girona

La tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, liderarà el partit de Junts a la vegueria de Girona després de formar l'única candidatura per representar el partit. Planas estarà acompanyada per dotze persones més, com ara la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, o l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres. Aquest cap de setmana el partit escollirà els seus representants a les vegueries, comarques i també en cada municipi. La votació que es farà durant el 7 i el 8 de novembre també servirà per posar les bases de com elaborar les llistes electorals i com organitzar processos de primàries.

La llista de l'executiva a la vegueria de Girona de Junts també la formen Nuri Cassanyes de la Bisbal d'Empordà, Agustí Arboç d'Olot, Maria Goretti de Besalú (Garrotxa), Sergi Mir de Caldes de Malavella (Selva), Mònica Sanjaume de Ribes de Freser (Ripollès), Pep Coma de Molló (Ripollès), Joan Mir i Clàudia Massó de Banyoles i Pol Girbal i Santi Cots de Girona.