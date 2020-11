Els Mossos detenen un conductor per circular a 212 km/h per l'AP-7 a Aiguaviva

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per circular a 212 km/h per l'AP-7 a Aiguaviva.

Els agents van detectar el vehicle anant a gran velocitat a Vilobí i van aturar el vehicle uns quilòmetres més endavant.

L'arrestat és un home de 59 anys i de nacionalitat russa. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una velocitat penalment punible.

Els fets es van desencadenar l'1 de novembre en un control de velocitat que una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona havia establert al quilòmetre 73,2 de l'AP-7, en sentit nord, dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar.

Al voltant de les dotze del migdia van detectar un turisme, de la marca BMW, que circulava a 212 km/h, en un tram limitat a 120 km/h. Els agents van aturar aconseguir aturar el vehicle uns quilòmetres més endavant i van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible, ja que superava en 92 km/h la velocitat màxima permesa de la via.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 2 de novembre a disposició de Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona.