Els principals indicadors de la pandèmia tornen a pujar després de dies de millora

Tot i que els epidemiòlegs pronostiquen una millora de les dades a tot Catalunya per l'efecte de les restriccions, ahir els principals indicadors de la pandèmia van tornar a empitjorar, després de quatre dies a la baixa. L'únic que es va estabilitzar va ser la taxa de velocitat de reproducció del contagi, que es va mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior (0,94).

D'altra banda, el risc de rebrot va pujar 22 punts fins a arribar a 848. Tot i que està lluny del màxim assolit la setmana passada, quan va superar els 1.000 punts, el risc encara és molt elevat.

A part d'aquests indicadors, ahir Girona va registrar 844 positius nous, una xifra molt alta en comparació a dimecres, quan Salut en va notificar 592. Del total d'ahir, 822 s'han diagnosticat per PCR o test d'antigen. El total acumulat des de l'inici de la pandèmia ja s'eleva a 28.508 casos. A més, la taxa de confirmats per PCR és de 449,84 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 936,71.

Una altra dada preocupant és el nombre de morts, que no para de créixer des de fa setmanes. Ahir les funeràries en van reportar quatre de noves i el total ja s'enfila fins a 956. Tenint en compte l'anàlisi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en una setmana les defuncions per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona s'han més que duplicat i passen de 17 a 43. La xifra de fa dues setmanes era de 10, per tant en aquest període s'ha quadruplicat.

La situació als hospitals també segueix empitjorant. Ahir es va produir un augment significatiu de divuit ingressos i el total arriba a 338. La bona notícia és que els crítics van baixar de 70 a 66. L'hospital de Blanes va informar que té 32 pacients ingressats. Des del recompte de dilluns, s'han registrat dotze ingressos, cinc altes, de les quals dues són trasllats al sociosanitari de Calella, i una defunció.

Quant a municipis de més de 20.000 habitants, Palafrugell segueix sent el que té el risc de rebrot més alt de Catalunya, amb 2.278 punts. I també és el que té una incidència acumulada de casos més alta dels darrers catorze dies. Cal tenir present que a finals de la setmana passada s'hi va fer un cribratge massiu poblacional.