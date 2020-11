Els sindicats de mestres s'oposen a les automostres i Vergés vol col·laboració

L'anunci del Departament d'Educació sobre el sistema d'automostres que vol aplicar a partir d'ESO quan hi hagi un positiu al grup ha topat amb el rebuig dels sindicats de mestres. S'oposen al model proposat pel Govern català, en què els docents rebran formació i hauran de «guiar» els alumnes durant l'autopresa de mostres. En aquest sentit, USTEC-STEs i CGT demanen als centres que es neguin a supervisar les proves i reclama al departament que contracti professionals amb formació sanitària per fer les proves.

USTEC alerta que ni el personal dels centres ni l'alumnat disposen de formació sanitària per fer una prova «invasiva» d'aquestes característiques i adverteix que els professionals poden «incórrer en greus responsabilitats civils (i probablement penals)» si alguna cosa surt malament. El sindicat, a més, assegura que no hi ha cap norma que ho reguli i que tenen el «dret a negar-se a obeir una ordre inexistent».

La decisió d'Educació, segons la CGT, és mostra de «la nul·la voluntat política del departament per garantir que l'educació pública deixi d'estar infradotada».

Així mateix, des d'ASPEC-SPS han rebutjat carregar amb més tasques els docents amb una «reponsabilitat per a la qual no han estat facultats» i reclamen «concreció» per part d'Educació.

Entre el sector mèdic, els sindicats discrepen. D'una banda, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha reaccionat en contra i demanen al Govern que «recapaciti», però l'a Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc) les ha defensat tot i que demana supervisió de sanitaris.

Vergés demana col·laboració

Davant l'allau de crítiques dels representants sindicals dels docents, la consellera de Salut, Alba Vergés, va defensar ahir el sistema de les automostres proposat a partir d'ESO: «Per poder gestionar millor aquesta epidèmia i no haver de destinar grans recursos d'unitats senceres que es desplacin als instituts, crec que tothom ha de col·laborar. I crec que ho podem fer bé». La consellera demana als sindicats «una mica de calma abans de sortir d'aquesta manera» i assegura que oferiran als docents «tota la formació» necessària. Vergés ha defensat que el sistema de les automostres de PCR en el cas de contactes a partir d'ESO s'ha fet en proves pilot en instituts i entre treballadors de residències i va puntualitzar que es tracta de frotis nassals, de manera que l'escovilló s'haurà d'introduir als narius i no fins a la part posterior de les fosses nasals

Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat avaluarà si aquest sistema s'ajusta als protocols sanitaris. El ministre, Salvador Illa, va recordar que es van acordar uns protocols amb les comunitats i va insistir que s'han de seguir. Tot i que va assenyalar que desconeix el plantejament d'aquesta iniciativa amb detall, va indicar que els tècnics ho valoraran.