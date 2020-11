Les autocaravanes, oportunitat turística en temps de pandèmia

Temps d'acabar amb prejudicis que han conviscut anys amb nosaltres: els turistes que viatgen en furgoneta i autocaravana no ho fan perquè sigui més barat, sinó per motius més romàntics, com la sensació de llibertat. A més, aquesta forma de viatjar ha experimentat un auge en els últims anys, que s'ha disparat des de l'inici de la pandèmia, fins al punt de convertir-se en oportunitat de negoci. Un estudi elaborat per la Universitat de Girona revela que gairebé la meitat dels turistes que viatgen en furgoneta i autocaravana a la Costa Brava tenen estudis universitaris. A més, els investigadors han remarcat que aquests turistes tenen un poder adquisitiu elevat, ja que estan per sobre del 30% de la mitjana.

Aquestes són les principals conclusions de l'informe elaborat pels investigadors Marc Grijalvo, Lluis Mundet i Jaume Marín, del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme (LMRT) que durant aquest estiu han entrevistat unes 400 persones de la Costa Brava als anomenats van tourists (turistes de furgoneta). Segons l'estudi, els turistes aposten per viatjar amb el seu vehicle per uns valors associats a la llibertat.

Amb això, els investigadors volen desmuntar la imatge de la manca de poder adquisitiu que tenen aquest tipus de viatgers, que dormen a la furgoneta o a la seva autocaravana. Segons les entrevistes realitzades, els turistes destaquen que poden anar amb el seu vehicle i contactar de forma més directa amb la natura o tenir un espai de relax i benestar, a part d'estar amb la família.

Les enquestes elaborades pels investigadors s'han fet en diferents punts: en càmpings, zones d'acampada lliure i aparcaments d'autocaravanes. Els resultats indiquen que el 80% de les pernoctacions d'aquests turistes són en càmpings i només el 20% en la resta de zones condicionades.

A la Costa Brava per la pandèmia

D'altra banda, un 30% dels enquestats van afirmar que no haguessin escollit la Costa Brava si no hagués estat per la pandèmia. La proximitat respecte al lloc de residència ha estat un element clau per viatjar fins a Girona i passar-hi uns dies aquest estiu.

El turisme d'autocaravanes ha experimentat un augment en els últims anys. Un de cada dos turistes entrevistat era propietari d'una furgoneta matriculada en els últims cinc anys. Això indica que aquesta modalitat ja era una tendència a l'alça abans del coronavirus.

De fet, els vehicles adaptats a l'acampada i autocaravanes van sumar 1.500 matriculacions el 2014, i el 2019 aquesta xifra pujava a les 9.000. El 99,3% dels visitants entrevistats a l'estudi van assegurar que l'any vinent tornaran a viatjar amb la seva furgoneta o autocaravana, independentment de la situació sanitària.