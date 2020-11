Enxampen un conductor a Aiguaviva circulant a 212 km/h per l'autopista

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) han detingut a Aiguaviva un conductor per circular a 212 quilòmeres per hora per l'AP-7. Els agents van detectar el vehicle anant a gran velocitat a Vilobí i van aturar el vehicle uns quilòmetres més endavant, ja en terme d'Aiguaviva.

L'arrestat és un home de 59 anys i de nacionalitat russa. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una velocitat penalment punible.

Els fets es van desencadenar el diumenge 1 de novembre en un control de velocitat que una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona havia establert al quilòmetre 73,2 de l'autopista AP-7, en sentit nord, dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar, a la comarca de la Selva.

Al voltant de les dotze del migdia els agents amb el radar van detectar un turisme, de la marca BMW i de color negre, que circulava a 212 quilòmetres per hora, en un tram limitat a 120 quilòmetres per hora. Els policies de trànsit van aconseguir aturar el vehicle d'alta gamma uns quilòmetres més endavant, ja a Aiguaviva i van detenir el conductor.



92 quilòmetres més del permès

Va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible, ja que superava en 92 quilòmetres per hora la velocitat màxima permesa de la via ràpida.

El detingut no comptava amb antecedents i va passar el dia 2 de novembre a disposició de Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona.