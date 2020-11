Una esllavissada obliga a tallar un carril de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses i fa malbé part d'un pont centenari

El Torrent d'Oganes just el punt on s'ha produït l'esllavissada aquest dissabte 7 de novembre de 2020 a Sant Joan de les Abadesses

Una esllavissada provocada per l'episodi de puges que afecta Catalunya obliga a tallar un carril de l'N-260 al seu pas per Sant Joan de les Abadesses. El succés també ha provocat que es fes malbé una part del pont nou, que està al costat del torrent d'Oganes. Els fets han passat pels volts de les tres quarts de tres de la tarda d'aquest dissabte. L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, explica que ha afectat la part més antiga del pont i part del jardí d'una casa propera. Afortunadament no hi ha cap veí afectat i ara els tècnics de Carreteres estan valorant l'afectació final a la via.

Roqué ha explicat que ha estat "més espectacular que res més" i esperen que de cara a la setmana que ve la situació estigui "estabilitzada". "Ara no plou i creiem que el pitjor ja ha passat. L'esllavissada ha estat gran pel volum de terra que ha caigut al torrent però per fortuna no hi ha més danys que aquests", ha explicat.

Fins a la zona també s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal per confirmar que els veïns de la casa afectada no corrien perill, a més d'una dotació dels Bombers i la Policia Local per regular el trànsit.