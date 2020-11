Els principals indicadors del virus es moderen a Girona però es dispara el nombre de morts

Aquesta darrera setmana els principals indicadors de la pandèmia de la Regió Sanitària de Girona estan experimentant alts i baixos. El patró és molt irregular tot i que sembla que la corba epidemiològica comença a estabilitzar-se. Després de la pujada de dijous, ahir les xifres es van tornar a moderar lleugerament.

El que sí que és clarament visible és la millora de les dades en una setmana. Del 20 al 26 d'octubre, l'índex va arribar a assolir els 1.132 punts. I el valor actual, que es basa en les dades del 27 d'octubre al 2 de novembre, és de 836 punts. Respecte a dijous, la xifra també n'ha baixat dotze. Tot i això, la regió sanitària continua amb un índex molt elevat, uns cent punts per sobre de la mitjana catalana. A més, és el segon més alt després del de la Catalunya Central. D'altra banda, també ha baixat dues centèsimes la velocitat de propagació a la demarcació, que ara se situa en 0,92, encara per sota de la barrera de l'1.

L'altra bona notícia, que feia setmanes que no passava, és la forta davallada d'hospitalitzats. Ahir hi havia deu gironins menys ingressats i les UCIs també es van descongestionar una mica amb quatre pacients menys. D'altra banda, en el darrer balanç es van notificar 736 contagis nous, un centenar menys que el dia anterior. L'altra cara de la moneda va ser l'elevat nombre de víctimes registrades. Ahir Salut en va notificar dotze. La majoria s'han produït en centres hospitalaris.



Resultats de Palafrugell

Salut ha detectat 69 persones positives en COVID-19 entre els participats al cribratge massiu que es va organitzar a Palafrugell a finals de la setmana passada L'objectiu de la campanya era trobar persones portadores del virus asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia. Entre els dos dies, es van recollir 1.511 mostres per fer proves de PCR, de manera que s'ha registrat un 4,65% de positius. El cribratge es va oferir voluntàriament, i de manera prioritària, a persones d'entre 30 a 60 anys sense símptomes i que residien al municipi i que no se'ls hagués fet una PCR en els dies previs. Aquesta franja d'edat correspon al col·lectiu on s'han detectat la majoria dels positius actuals a la zona. El 94% dels participants responien al perfil sol·licitat.



Més de cent morts a Catalunya

Arreu de Catalunya, es van registrar ahir fins a 104 defuncions. Amb aquestes, ja han mort per coronavirus 14.482 persones des de l'inici de la pandèmia. De fet, el virus està deixant entre 50 i 70 morts diàries, si s'observa l'anàlisi de Salut. Aquestes xifres no es registraven des de principis de maig. També es van notificar 5.011 positius, de manera que ja en són 290.244 al còmput global, tenint en compte totes les proves. Actualment hi ha 2.725 persones hospitalitzades, 45 menys que en el balanç anterior, de les quals 471 es troben en estat greu a l'UCI, catorze menys.

El risc de rebrot també segueix millorant i ahir va baixar vuit punts fins a 731, tot i que segueix sent molt elevat. La velocitat de propagació del virus també va baixar lleugerament fins a 0,94.

Quant a comarques, Osona és la que té el risc de rebrot més elevat, amb 1.312 punts. Palafrugell és la ciutat de més de 20.000 habitants amb l'índex més alt (2.087).