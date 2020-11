Salut torna a integrar els centres privats en el sistema públic de manera temporal

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va signar dijous una instrucció per tornar a integrar funcionalment la xarxa d'hospitals privats en el sistema públic de manera temporal. També afecta les mútues d'accidents de treball. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va explicar que l'objectiu és anticipar-se a l'increment de pressió assistencial que es preveu en els propers dies, tot i la millora d'alguns indicadors. Ramentol va assenyalar que la instrucció és molt semblant a la de la primera onada, quan la integració va ser un «èxit». Es busca l'ampliació de la capacitat hospitalària instal·lada, tant pel que fa a llits de crítics com d'hospitalització convencional.

Actualment hi ha 541 pacients ingressats a causa de la covid-19 en llits de crítics a Catalunya, si es té en compte també la xarxa privada; representen el 57% del total dels pacients a les UCIs catalanes, que es troben en el 87% d'ocupació, va indicar Ramentol.

D'ingressats en els centres públics o d'utilització pública (SISCAT) n'hi ha 471. A partir d'avui la integració de la xarxa privada es veurà reflectida a la pàgina web dadescovid.cat, ja que també es notificarà el nombre de pacients ingressats en els hospitals privats. Els centres privats de Catalunya tenen uns 200 llits d'UCI, segons informa el Departament de Salut. Aquesta capacitat se suma als més de 900 llits de crítics amb què fins ara es comptava.

D'altra banda, Salut considera que s'ha superat el pic de contagis a Catalunya de la segona onada però descarten relaxar mesures en els propers dies: «No estem en una lògica de desescalada immediata», va destacar Ramentol.

El coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va destacar que la velocitat de propagació del virus, la Rt, ha baixat a 0,94 però que el risc de rebrot continua sent molt alt, amb un valor de 731. Mendioroz també va subratllar que la positivitat de les proves per detectar el virus ha baixat lleugerament i se situa ara en 11,39%. Això sí, es troba lluny encara dels valors inferiors al 5% que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS). També ha baixat la mitjana d'edat que ara frega els 40 anys, mentre que en dades anteriors, els superava lleugerament.

El coordinador també va indicar que, segons les previsions que tenien, si no s'haguessin pres mesures restrictives, s'estarien registrant més de 10.000 casos de coronavirus al dia. Actualment se n'estan declarant prop de 5.000. Finalment, van afirmar que un 15% de les residències catalanes tenen almenys un positiu.



Més canvis als hospitals

D'altra banda, l'hospital Trueta ha hagut de suspendre l'activitat en dos quiròfans de matí per tal de poder donar resposta a la segona onada. Cal tenir en compte que el dimarts passat el centre sanitari va decidir mantenir tancats quatre quiròfans de tarda, que tenien programades cirurgies no urgents. Ahir l'ICS Girona tenia 77 professionals positius. D'aquests, 54 són del Trueta i 23 de l'atenció primària.

A més, l'hospital d'Olot ha reduït entre un 10 i un 15% l'activitat quirúrgica per la segona onada. El centre ha suspès les cirurgies no urgents que requereixen ingrés ajornable i manté les que no requereixen ingrés, les oncològiques i les urgents. A hores d'ara, tenen dos dels tres quiròfans oberts però el nombre d'operacions no s'ha reduït perquè les que s'hi fan han canviat la «tipologia» i tenen menys durada.