Carta a l'OMS per frenar la transmissió per aerosols

Científics i ciutadans de tot el món envien una carta oberta a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) demanant que s'actuï per frenar la transmissió de la covid-19 per l'aire. La iniciativa popular, anomenada «Covid is airborne», reclama a l'autoritat sanitària de referència de les Nacions Unides que reconegui la transmissió del virus per aerosols (partícules minúscules que poden flotar diverses hores en l'aire) i proporcioni «recomanacions clares i concises perquè les persones puguin protegir-se».

El debat sobre les vies de transmissió del virus està candent des de pràcticament l'inici de la pandèmia. Autoritats sanitàries com l'OMS i el Ministeri de Sanitat d'Espanya han estat mesos dubtant sobre la possibilitat que la malaltia es contagiï per l'aire fins que recentment han acabat acceptant aquesta teoria de mala gana. Tot i així, aquest canvi d'opinió no s'ha reflectit en un canvi en les recomanacions pràctiques per frenar els contagis.

«La falta de claredat i urgència de l'OMS respecte a la transmissió per aerosols ha fet que els ciutadans i els responsables polítics suposin que no és necessari adoptar precaucions addicionals. Sabem que això és erroni. Sabem que no n'hi ha prou amb rentar-se les mans, mantenir la distància física i portar mascareta», recalca el manifest.

La iniciativa reclama aplicar cinc actuacions de manera urgent. La primera, afirmen els experts, és reconèixer que el virus es transmet per aerosols. Aquesta afirmació implicaria tant admetre que el patogen es transmet per l'aire com reconèixer que els espais tancats són els escenaris de més risc de contagi. José Luís Jiménez, un dels màxims experts en el tema, atribueix més d'un 75% dels casos a aquesta via

La segona, elaborar una guia pràctica que inclogui aspectes com l'ús correcte de la mascareta (que hauria de ser homologada, ben ajustada a la cara i obligatòria sempre en interiors) i promoure l'ús de sistemes de ventilació eficients. Aquestes accions permetrien reduir l'acumulació de partícules potencialment contagioses en entorns on circulen gran quantitat de persones.



Mascaretes FFP2

La tercera proposta és canviar els protocols per evitar la transmissió aèria amb especial atenció als professionals de primera línia, més exposats al contagi. El manifest argumenta que «s'hauria de recomanar almenys una mascareta N95 / FFP2 certificada» per a sanitaris i treballadors de centres sociosanitaris

El quart punt és que l'OMS transmeti «de manera clara i ràpida aquests missatges al públic, als governs i als organismes sanitaris nacionals i regionals perquè puguin actuar immediatament per salvar vides». Aquesta tasca s'hauria de vehicular a través de campanyes de comunicació i educació.

Finalment, els científics exigeixen a les Nacions Unides que exerceixi «pressió diplomàtica» perquè governs i autoritats nacionals dels diferents països afectats per la pandèmia de la covid-19 incorporin aquestes directrius en les seves actuacions.