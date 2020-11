Els Mossos alerten d'un increment de conductors drogats

Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han detectat un increment de conductors que agafen el cotxe després d'haver consumit algun tipus de droga. Aquesta conducta s'ha disparat respecte a l'any passat -el 57% de les proves han donat positives en els primers nou mesos de l'any- i preocupa al cos de seguretat.

L'inspector i cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, es mostra preocupat per la situació i alerta que darrere «del 30% dels accidents greus a Espanya ja hi ha presència d'estupefaents -un psicotròpic-». Això fa pensar a l'inspector que a la llarga, «la droga igualarà o desbancarà en un futur l'alcohol», remarca.

El motiu d'aquest increment, subratlla el cap de Trànsit dels Mossos a Girona, seria la normalització del consum que s'està fent de segons quines drogues. El cànnabis és l'estupefaent més detectat en els tests que fan en conductors que circulen per les carreteres de la província. Un fet que demostra aquesta «acceptació» del consum de les drogues, descriu Joan Costa, és el que es troben durant els controls: quan demanen als conductors aturats si ha consumit algun tipus de droga, aquests «sense cap problema ens diuen: 'sí, m'he pres un porro'».

En canvi, amb l'alcohol això no els succeeix. Per contra, molts xofers intenten ocultar el què s'han pres per evitar ser sotmesos a la prova. Davant de l'actitud més relaxada amb el consum de drogues i el seu reconeixement davant dels Mossos, el policia es pregunta si la gent tot i ser «una droga il·legal, considera que el porro equivaldria a un cigarret» i no pensen amb les conseqüències al volant.

El Servei Català de Trànsit ha facilitat les dades sobre els controls realitzats pels Mossos d'Esquadra i es pot observar que durant l'any passat de les 1.642 lectures, 725 van donar positiu amb drogues i la resta negatiu (917). Això equival al 44,15% de les proves realitzades. Una xifra, però, que està pujant enguany.

Nous «drogotest»

Per poder fer les proves, els Mossos de Trànsit disposen des de fa uns tres mesos a Girona d'uns nous testos de drogues. Joan Costa afirma que són molts més «ràpids i àgils», cosa que accelera la feina dels agents. Els nous drogotest consisteixen en una tira reactiva que està col·locada en un recipient -tipus prova d'embaràs- i el conductor ha de passar la llengua pel darrere i hi deixa la saliva. Un cop fet això, al cap d'un moment surt el resultat. Si és positiu, apareix una línia vermella i mostra la droga consumiada. Aquests tests poden marcar cànnabis, amfetamina, cocaïna i opiacis.

Se salta el peatge i dona positiu

Aquesta setmana, Diari de Girona va ser present en un control d'alcoholèmia i drogues que es va situar a tocar del peatge de Girona Sud, a Salt. Els agents de Trànsit van aturar alguns conductors. El cas més rellevant es va produir pels volts les 12 del migdia: va sonar la sirena del peatge. Això indica que algú s'ha saltat el pagament i els Mossos de Trànsit van aturar el vehicle. Un cotxe de la marca BMW amb matrícula holandesa provisional on anaven dos joves. Els agents li van fer les proves d'alcohol i drogues. El conductor, un ciutadà francès, va donar positiu amb cocaïna. Després, com marca el procediment, li van fer un test de contrast per enviar al laboratori i posteriorment se li va entregar la sanció.

La sanció per conduir sota els efectes d'un estupefaent és de 1.000 euros i sis punts del permís de conduir. En el cas del jove com que era estranger va haver de pagar la multa al moment. En sel seu cas van ser 500 euros -perquè va pagar al moment- i 50 euros més de sanció per haver-se saltat el peatge.

El jove ajudat per uns companys d'un altre vehicle, va poder abonar les sancions al moment. A més, com que anava acompanyat no se li va immobilitzar el vehicle. Els Mossos també van haver de fer el test de drogues al company que havia de ser el conductor substitut i aquest va donar negatiu.

Alt risc d'accident

El cas del jove del control enxampat drogat no va anar a més, però el cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, destaca que anar drogat pot ser la «causa indirecta» d'un accident de trànsit. Ja que anar drogat és una conducta de risc del volant i pot generar per exemple, una distracció.

Depenent de la droga consumida, especifica el policia, l'efecte que genera pot ser que el conductor vagi molt relaxat al volant i per tant, sigui lent de reflexos. A l'altre extrem, hi ha que una persona no tingui capacitat de reacció perquè va molt «col·locat» i espitós. Per tant pot agafar grans velocitats, entre d'altres. Costa recorda que actualment a Catalunya la primera causa d'accident de trànsit greu és la distracció, en un 36% dels casos i, per tant, demana prudència.

Sobre els conductors beguts, l'inspector destaca que en l'actualitat hi ha un 5% de les proves són afirmatives i que després del primer confinament i l'estiu s'han trobat amb taxes més elevades: entre el 0,40 i 0,50 mg/litre. Això els preocupa i els ha obligat a pensar noves estratègies policials.