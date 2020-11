Olot prepara les clàusules per a un radar de 90.000 euros a l'avinguda Sant Jordi

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, a l'últim ple, va explicar que l'Ajuntament prepara les clàusules per al concurs del radar fix que estarà instal·lat de manera permanent a l'avinguda Sant Jordi. Va definir la instal·lació del radar com una despesa important i la va quantificar en 90.000 euros. L'alcalde va parlar del radar en el debat de la moció de la plataforma No és un vial, és un carrer que demanava la restricció del pas de vehicles pesants per l'avinguda. La moció no va tirar endavant per causa dels vots en contra de JuntsxCat, l'abstenció del PSC i la CUP i el vot a favor d'ERC.

L'alcalde va explicar que el finançament del radar serà possible gràcies a l'alliberació del romanent de tresoreria, fins fa poc bloquejat per l'Estat. Va avançar que la instal·lació del radar anirà acompanyada de mesures de reducció de velocitat en els tres quilòmetres i mig de l'avinguda.La funció del radar serà la d'evitar, sobretot a la nit, que no passin cotxes, motos i camions a tota velocitat per l'avinguda.

A més, va indicar que que faran reunions per trobar alternatives al pas de camions d'animals i a les rutes dels autobusos. A més, l'Ajuntament posarà més barreres verdes. Va apuntar que ampliaran les voreres del pont de Zamenhoff. Això no obstant, Berga va afirmar que l'equip de govern no pot prohibir el trànsit de camions, perquè seria una mesura «que dificultaria molt l'economia».



Els grups de l'oposició

El portaveu de la CUP, Lluís Riera, va posar-se de costat dels veïns excepte en la petició de fer una variant com més aviat millor. Riera va considerar que abans d'anar per una variant d'urgència es pot modificar el trànsit intern. El portaveu socialista, Josep Guix, va recordar que no tenen responsabilitats de govern per tirar endavant la variant d'Olot. Anna Barnades (ERC) va definir la moció d'oportuna i va acusar l'equip de govern d'haver canviat el discurs sobre el pas de camions respecte a la campanya electora.

L'alcalde va respondre a Barnadas que s'equivocava i va justificar que el transport de mercaderies internacional no passa pels túnels de Bracons ni per l'avinguda Sant Jordi. Va exposar el calendari d'aprovacions dels projectes de la variant d'Olot i va situar que els tràmits administratius estan molt avançats.