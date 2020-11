La pandèmia trenca el seu rècord amb més de 640.000 contagis en un sol dia

La pandèmia de coronavirus ha registrat en les últimes 24 hores un rècord de 642.724 casos nous, amb el qual eleva el total a més de 49 milions de persones contagiades i 1,24 milions de víctimes mortals, segons el balanç actualitzat ahir de la Universitat Johns Hopkins. Amb les noves dades, el balanç de la pandèmia ascendeix a 49.323.498 persones contagiades, de les quals més de la meitat es troben en els tres països més afectats -Estats Units, l'Índia i el Brasil-, mentre que les víctimes mortals són ja 1.242.873.

Pel que fa a les recuperacions, són ja més de 32,4 milions de persones les que han aconseguit superar la covid-19, la malaltia respiratòria provocada pel virus. l'Índia encapçala el llistat, amb més de 7,8 milions de pacients curats.

Els Estats Units continua sent el país més afectat a escala mundial per la pandèmia, amb 9,7 milions de persones contagiades i 236.073 víctimes mortals, després de registrar un nou rècord de 126.000 casos nous en les últimes 24 hores. L'Índia, per part seva, acumula 8,4 milions de persones contagiades amb 125.562 víctimes mortals després de comptabilitzar més de 50.000 positius en l'últim dia, seguida pel Brasil, amb 5,6 milions de contagiats i 162.015 morts.

En la quarta posició, Rússia acumula 1,72 milions de casos i 29.654 morts després de registrar més de 19.000 casos en l'últim dia. La cinquena plaça l'ocupa França, amb més de 1,7 milions de casos i 39.916 morts.



Espanya, sisè país més colpejat

Per part seva, Espanya es manté com el sisè país més colpejat per la pandèmia, amb 1,3 milions de casos i 38.486 morts després de comptabilitzar més de 21.000 positius en l'últim balanç. A l'Argentina hi ha 1,22 milions de persones contagiades i 33.136 víctimes mortals.

Li segueix Regne Unit, que comptabilitza 1,14 milions de contagiats i 48.565 morts i Colòmbia, que acumula 1,12 milions de casos i 32.405 decessos. El balanç de la pandèmia a Mèxic se situa en 955.128 casos i 94.323 víctimes mortals. A continuació, el Perú comptabilitza 914.722 persones contagiades i 34.730 morts, mentre que Itàlia acumula 862.681 contagis i 40.638 decessos. Per part seva, Sud-àfrica, el país més afectat per la pandèmia de tot el continent africà, registra 734.175 casos i 19.749 morts.

Per sobre dels 500.000 casos, l'Iran registra 663.800 positius i 37.409 víctimes mortals, per davant d'Alemanya, que acumula 653.992 contagis i 11.240 morts, i de Xile, amb 518.390 positius i 14.450 decessos.

Amb més de 400.000 positius estan ja Polònia, amb 493.765 casos i 7.287 morts; l'Iraq, amb 493.139 positius i 11.244 víctimes mortals; Bèlgica, que comptabilitza 488.044 casos i 12.708 decessos per covid-19; Ucraïna, 453.565 casos i 8.358 decessos; Indonèsia, amb 429.574 positius i 14.442 víctimes mortals; Bangladesh, amb 417.475 casos i 6.036 decessos; Països Baixos, amb 404.392 i 7.654 morts; i República Txeca amb 403.497 casos i 4.484 morts.

Ja en l'arc dels 300.000 contagis es troben Filipines (391.809); Turquia (389.256); l'Aràbia Saudita (349.822); el Pakistan (341.753) i Israel (318.402).