La pluja provoca esllavissades i petites inundacions a Girona

Una forta esllavissada al costat del nucli urbà ahir a les 14.45 hores de la tarda va sorprendre els veïns de Sant Joan de les Abadesses. El despreniment de terres va tenir lloc a la travessera de l'N-260 prop del pont Nou, al costat del torrent d'Oganes. Es tractava d'un jardí particular amb pins ornamentals i suportat per un mur de contenció.

En una hora en la qual ja no plovia, segons un vídeo d'Ivan Gil, mentre passaven vianants amb el mòbil a l'orella, uns joves van observar com el terra que subjectava els pins es començava a moure i es començava a obrir un forat per sota dels pins.

El terra queia de manera lenta per sota les arrels i anava formant un forat. Mentrestant un dels pins s'anava tombant endavant. En pocs segons el pi es va acabar de tombar i es va precipitar al torrent, a uns deu metres. La caiguda del pi va accelerar el despreniment de terres.

La caiguda del pi va deixar un espai entre el mur de contenció i el jardí. Llavors el mur també es va començar a tombar. Els joves es van posar a cridar per avisar els vianants. L'home que parlava amb el mòbil havia tirat enrere i es podia veure a l'altre extrem com també observava el moviment de terres.

El mur va cedir i amb estrèpit es va emportar una part del jardí a baix. Va ser quan es va fer visible l'arc sota el qual passa el torrent. A baix, va quedar un munt de terres i la barana que separava la vorera.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació de bombers, la Policia Municipal per regular el trànsit i l'arquitecte municipal que va comprovar que els veïns de la casa afectada no corrien perill.

La pluja d'ahir va alternar boires, plugim i ruixats intensos i curts. Van ser aquests ruixats els que van provocar petites inundacions a habitatges a Olot, l'Escala i Lloret de Mar. Els bombers també van haver d'intervenir en petites esllavissades i en l'extracció d'un pal elèctric que a les 12.49 va caure al passeig Àngel Guimerà de Salt.

A les comarques gironines van caure entre 10 i 30 litres per metre quadrat, però en altres llocs de Catalunya les precipitacions van ser més intenses.

El Servei Català de Trànsit va haver de tancar al trànsit la carretera C-55, al seu pas per la localitat barcelonina de Sant Joan de Vilatorrada, en direcció a Manresa, per acumulació d'aigua com a conseqüència de la pluja que queia a la zona.

La pluja va caure amb molta intensitat a les Terres de l'Ebre, amb xifres com la d'Aldover (Baix Ebre) on van caure 48,4 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquest municipi es van acumular 90 litres per metre quadrat.

La previsió del Meteocat és que avui a primera hora del matí es mantingui un ambient humit amb alguna boira, però aviat ha de quedar serè o poc ennuvolat amb bandes de núvols alts i prims. A la tarda, ha de continuar tot serè amb sol i algunes bandes de núvols alts i estirats.